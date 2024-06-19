Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kunjungi Soppeng, Rio Jokam Berharap Dapat Jodoh?

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |13:52 WIB
Kunjungi Soppeng, Rio Jokam Berharap Dapat Jodoh?
Rio Jokam (Foto: Rio Jokam)
A
A
A

KONTEN kreator asal Makassar, Rio Jokam, baru saja menyelesaikan kunjungannya ke Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Rio tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya Soppeng, tetapi juga menelusuri mitos unik tentang kelelawar jodoh.

Rio tiba di Soppeng dan menikmati pemandian air panas yang ada di Lejja sambil bersantai-santai menikmati pemandangan. Setelah itu, jokam langsung mengunjungi tempat wisata populer di Soppeng kota, lebih tepatnya Taman Kalong. 

Rio mengaku sangat terkejut dengan keindahan alam Soppeng yang dipenuhi dengan kelelawar yang cukup banyak. "Saya lumayan syok, karena tidak sangka akan menemukan kelelawar sebanyak ini dan malah menjadi titik kumpul kelelawar.” Kata Jokam.

Salah satu tradisi yang menarik perhatian Rio adalah mitos tentang kelelawar jodoh. Menurut mitos ini, jika seseorang dijatuhkan kelelawar di kampungnya, maka dia akan mendapatkan jodoh orang Soppeng.

 

Halaman:
1 2
      
