2 Sejoli Asyik Main Tenis di Bandara, Netizen Pertanyakan Fungsi Petugas Keamanan

PEMANDANGAN tak biasa terekam kamera di mana menunjukkan pasangan dengan santainya bermain tenis di area bandara di Korea Selatan. Aksi dua sejoli dalam video yang dibagikan secara online tersebut pun menuai banyak kritik pedas dari masyarakat.

Rekaman viral itu memperlihatkan seorang pria dan wanita bermain tenis di dalam salah satu terminal Bandara Internasional Incheon. Video itu dibagikan oleh komunitas online bernama Bobaedream pada Rabu, 12 Juni 2024, mengutip The Korea Times.

Mereka tampak saling berhadapan sembari memukul bola tenis bolak-balik yang akhirnya membuat penumpang lain tidak nyaman saat berusaha untuk menghindarinya.

Seseorang yang melewati pasangan itupun bahkan tampak bergegas lewat sambil mengerutkan kening. Meski penumpang lain sudah menunjukkan ketidaknyamanannya, pasangan itu terus saja bermain tenis tanpa terpengaruh.

Klip yang tersebar luas secara online itupun menuai banyak kritikan pedas dari masyarakat. Perilaku dua sejoli itu dianggap tidak pengertian dan mengganggu'

"Apakah ini benar-benar Korea? Perilaku egois ini mengabaikan etika publik," tulis seorang warganet.

"Ada banyak orang asing di bandara; apa yang harus mereka pikirkan?" tanya seseorang lainnya.