Ya Ampun! Orangtua Rela Ngutang demi Bisa Liburan Bareng Anak ke Disneyland

BELUM lama ini sebuah studi mengungkapkan fakta menyedihkan mengenai salah satu taman rekreasi ternama yang seringkali dijadikan destinasi pilihan untuk berlibur bersama keluarga, Disneyland., California, Amerika Serikat.

Ternyata banyak dari orangtua yang mengunjungi taman rekreasi tersebut rela berutang demi bisa berlibur ke taman hiburan itu bersama sang buah hati tercinta.

Studi yang dilakukan oleh perusahaan kredit, Lending Tree Matt Schulz, mengungkapkan sebanyak 45 persen orangtua yang memiliki anak mengemban utang dari perjalan mereka ke Disney baru-baru ini. Mereka mencapai kerugian dengan jumlah rata-rata USD1.983 atau Rp32,6 juta, demikian diwartakan New York Post.

Survei yang sama juga menemukan sebesar 41 persen orangtua mengaku menyesali kerugian finansial yang mereka alami akibat liburan mereka ke salah satu dari beberapa destinasi Disneyland.

Mereka seringkali bersedia berutang demi memenuhi perjalanan bersama anak-anak dan rasa penasaran yang besar untuk pergi ke Disney.

“Bagi banyak orangtua, membawa anak-anak mereka ke Disney adalah sebuah ritual peralihan, sesuatu yang mereka ingat sejak masa muda mereka dan ingin mereka alami bersama anak-anak mereka,” kata kepala analis kredit LendingTree, Matt Schulz.

“Karena perasaan itu, mereka sering kali rela berhutang untuk mencapainya.”

Sementara itu, studi juga menunjukkan bahwa 18 persen dari seluruh pengunjung berhutang, namun hanya 30 persen keluarga yang berhutang dua tahun yang lalu. Angka ini merupakan jumlah yang meningkat sebesar 50 persen setelah taman rekreasi tersebut terus dikritik lantaran biayanya yang semakin tidak realistis.