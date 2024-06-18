Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Putus dari Rizky Nazar, Syifa Hadju Tampil dengan Rambut Pendek Makin Cantik dan Fresh

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |06:07 WIB
Putus dari Rizky Nazar, Syifa Hadju Tampil dengan Rambut Pendek Makin Cantik dan Fresh
Syifa Hadju. (Foto: Instagram)
A
A
A

KANDASNYA hubungan Syifa Hadju dan Rizky Nazar tentu saja mengejutkan publik. Sebab pasangan yang sudah menjalin hubungan asmara selama lima tahun ini dikenal romantis dan jauh dari kabar miring.

Kabar putusnya hubungan mereka disampaikan Syifa dalam Instagram Stories. Ia menyebut perpisahan mereka bukan disebabkan oleh orang ketiga yang ramaikan diperbincangkan itu.

Usai beberapa minggu putus, Syifa kembali menjadi sorotan karena memiliki tampilan rambut baru. Ia memotong rambut panjangnya dan memakai poni. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari berbagai sumber. 

Potong rambut

Syifa Hadju

Usai putus dari Rizky Nazar, Syifa Hadju fokus mempercantik diri. Dia memilih tampilan rambut dengan rambut pendek berponi.

Sang hair stylist terlihat sedang menatap rambutnya. Senyum manis Syifa terpancar seakan puas penampilan rambut barunya.

Pose kuncir rambut

Syifa Hadju

Meskipun rambutnya dipotong sebahu, namun tetap bisa dikuncir. Terlihat di foto ini Syifa pose menguncir rambut dengan tampilan poni belah dua. Penampilannya terlihat lebih fresh.

 

