HOME WOMEN LIFE

Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |09:08 WIB
Maria Vania Pakai Kimono Tampil Bak Boneka, Netizen: Next Maria Ozawa
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARIA Vania belum lama ini menikmati liburan di Jepang. Dia banyak mengunjungi tempat ikonik yang ada di Jepang, salah satunya adalah Asakusa Temple.

Di Asakusa Temple juga sempat mencoba memakai baju khas Jepang, yaitu Kimono. Maria Vania terlihat anggun dalam balutan kimono pink. "Konnichiwa! Watashi no Namae wa Maria Desu," tulis Maria Vania seperti dikutip dari Instagram @maria_vaniaa. Berikut ulasannya dari Instagramnya.

Tampil anggun

Maria Vania

Potret cantik Maria Vania pakai kimono warna pink. Dia memadukan tampilannya dengan obi warna merah motif bunga. Vania pose menyamping dengan ekspresi menatap dalam ke arah depan.

Foto OOTD

Maria Vania

Gaya OOTD Vania pose berdiri di sebuah bangunan berwarna merah. Gayanya terlihat kece memakai kaus kaki dan sandal khas Jepang. Penampilan Maria Vania di foto ini nampak beda karena terlihat sangun anggun dan manis.

"Next Maria Ozawa," tambah @andrea***

