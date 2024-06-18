Lagi Asyik Berenang, Turis Qatar Tewas Digulung Ombak Pantai Kelingking Bali

SEORANG WNA asal Qatar Abdul Aziz Sami Ja Al-Manai (30) tewas terseret ombak di objek wisata populer, Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali. Jasad korban ditemukan mengapung oleh Tim Basarnas Bali yang melakukan pencarian.

Tragedi maut ini berawal saat korban bersama tiga orang rekannya berenang di Pantai Kelingking. Namun, mendadak ombak besar datang dan menggulung ketiga wisatawan asal negeri kaya minyak itu.

(Foto: I Gede Juli Arsana/iNews TV)

Beruntung dua dari tiga wisatawan tersebut berhasil selamat dan perlahan berenang ke pinggir pantai. Nahas, satu orang lainnya yakni Abdul Aziz tidak bisa berenang sehingga tenggelam terseret arus hingga meregang nyawa.

Selang beberapa jam korban ditemukan mengapung oleh Tim Basarnas dan pihak kepolisian dan langsung dievakuasi ke daratan.