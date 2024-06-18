Terintegrasi dengan Kampung Bahari, Tanggul Laut Tambaklorok Jadi Wisata Baru di Semarang

BANGUNAN tanggul laut di Kampung Nelayan Tambaklorok, Semarang Utara, Jawa Tengah bakal diproyeksikan jadi tempat wisata. Lokasinya akan terintegrasi dengan Kampung Bahari, digadang-gadang jadi destinasi wisata baru di Ibu Kota Jateng ini.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) menyebut, ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lokasi itu digarap untuk potensi wisata, tentu selain fungsi utamanya sebagai penahan rob dan gelombang air laut.

“Jadi memang Bapak Presiden sudah menyampaikan, bahwa proyek ini tidak hanya sebagai pencegah rob dan penahan gelombang saja, tetapi juga bisa menjadi satu bagian dari destinasi wisata,” ujar Ita, Selasa (18/6/2024).

Selain sudah disiapkan terintegrasi dengan Kampung Bahari, sejumlah fasilitas lain juga jadi daya tarik sendiri di antaranya tempat pelelangan ikan, rumah apung hingga kampung nelayan setempat.

(Foto: Dok. Pemkot Semarang)

Saat ini upaya yang tengah dilakukan yakni menggandeng tokoh masyarakat serta melakukan penataan-penataan tempat yang berada di wilayah sekitar. Dirinya ingin sekali Kampung Nelayan Tambaklorok menjadi wisata bahari seperti Muara Karang di Jakarta Utara.

“Kemudian adalah revitalisasi pasar yang ada di Tambaklorok itu, sehingga bisa menjadi lebih bagus. Perawatan dan pemeliharaan taman-tamannya juga perlu kolaborasi dengan masyarakat. Dengan menjadi wisata bahari, diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar,” terang Ita.

Dirinya juga mendorong masyarakat sekitar, agar lebih menjaga kebersihan lingkungan. Karena untuk jadi sebuah destinasi wisata, kebersihan dan perilaku masyarakat sekitar sangat membantu dalam pengembangan.