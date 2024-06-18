Jadi Tren Kaum Milenial, Ini Lho 5 Keseruan Liburan Mewah di Kapal Pesiar

DEWASA ini liburan bukan hanya sebagai gaya hidup, namun juga kebutuhan. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kota-kota besar dengan tingkat kesibukan yang tinggi.

Berlibur ke pantai dan mungkin tentu sudah jadi pilihan. Namun menghabiskan liburan di kapal pesiar ternyata juga tren belakangan terakhir di kalangan generasi milenial.

Hal itu disampaikan oleh Head of Indonesia Sales & Marketing Resorts World Cruises, Rastri Sekar. Kehadiran Resorts World Cruises di Jakarta untuk pertama kalinya menambah nuansa baru berlibur dengan cara berbeda.

“Segmmentasi masih sekitar 25-5 tahun, dari segi market kategori masih young family, ibu bapak dan anak-anak yang masing usianya 2-12 tahun,” ujar Rastri kepada MNC Portal baru-baru ini.

Untuk wilayahnya sendiri, Rastri menjelaskan wisatawan dari Jakarta cukup tinggi karena dekat dengan pelabuhan. Selain itu juga dari beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Surabaya, Bandung, dan Semarang.

“Kenapa Pulau Jawa? Karena sekarang (tiket) domestik flight tinggi yah harganya, terus mereka berpikir naik mobil sama keluarga konvoi terus naik kapal pesiar,” sambungnya.

(Foto: Resorts World Cruises)

Lantas apa saja sih keseruan yang bisa dirasakan wisatawan saat berlibur di atas kapal pesiar?

1. Pilihan kamar yang beragam

Dalam perjalanan Singapura – Kuala Lumpur selama 6 hari/5 malam, para wisatawan dapat memilih berbagai pilihan akomodasi mulai dari Stateroom sampai Oceanview, Balcony Stateroom, dan suite mewah, hingga The Palace, yang merupakan area privat berkonsep kapal pesiar di dalam kapal pesiar yang didukung oleh restoran eksklusif, area berjemur, gym, spa, dan fasilitas lainnya, termasuk layanan 24 jam butler ala Eropa.

2. Jelajahi dua destinasi

Para pelancong dari Indonesia kini bisa menikmati liburan pesiar dengan nyaman dimana mereka dapat naik ke kapal pesiar Resorts World One dari Tanjung Priok, Jakarta setiap minggu. Kapal pesiar itu menawarkan empat perjalanan pergi-pulang melintasi Singapura – Kuala Lumpur selama 6 hari/ 5 malam pada tanggal 16, 21, dan 26 Juni 2024 dan 1 Juli 2024.

Dalam setiap perjalanan, para turis dari Indonesia dapat berwisata dengan nyaman di atas kapal pesiar Resorts World One dan menjelajahi dua destinasi wisata paling populer di Asia Tenggara.