Cara Denada Ajarkan Makna Idul Adha ke Anak, Sederhana Tapi Penuh Cinta

ARTIS Denada bersyukur bisa merayakan Idul Adha 2024. Meskipun, dia harus meninggalkan Aisha Aurum, putrinya, di Singapura karena ada pekerjaan di Indonesia. Ya, di hari yang spesial ini Denada tetap bekerja. Tapi, waktunya tetap diprioritaskan untuk anaknya di Singapura.

"Ini saya gak lama, harus segera terbang lagi ke Singapura," kata Denada saat ditemui MNC Portal di acara 'Moorlife Bagikan 5.000 Daging Kurban dalam Kotak Makan untuk Indonesia yang Lebih Sehat' di kawasan Tangerang Selatan, Senin (17/6/2024).

Bercerita pada awak media, Denada menjelaskan kalau dirinya punya cara tersendiri menerangkan makna Hari Raya Idul Adha. Seperti apa?

"Aisha masih belum terlalu bisa menyerap nilai-nilai yang sesungguhnya. Tapi dia tahu bahwa hari ini ada yang namanya Lebaran Haji di mana orang-orang melakukan ibadah Haji di Tanah Suci, sedangkan sebagian umat Islam yang tidak Haji berkurban," ucap Denada.

Ya, Idul Adha kerap dikenal juga sebagai 'Lebaran Haji' atau bahkan 'Hari Kurban'. Denada melanjutkan, "Jadi, Aisha diberi pemahaman bagaimana awal mula ibadah berkurban ini dijalankan umat Islam. Bagaimana ceritanya, dia tahu. Jadi, baru sebatas itu."