HOME WOMEN LIFE

Korban Judi Online Bakal Terima Bansos, Begini Respon Psikolog

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |18:00 WIB
Psikolog respon terkait bantuan sosial bagi korban judi online. (Foto: Freepik)
PSIKOLOG Meity Arianty ikut mengkritisi usulan pemerintah terkait dengan korban judi online (judol) yang akan mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Sebagai seorang psikolog, Meity merasa bingung dengan andil pemerintah untuk memberantas para bandar judi online. Padahal dampak dari kecanduan judi online ini sangat besar, baik bagi orang yang bermain judi online, baik dampak buruk pada yang melakukan. Dampak itu bisa merugikan keluarga, lingkungan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai social. 

"Jika kita melihat dampaknya yang begitu besar, saya malah bingung mengapa pemerintah terkesan kurang tegas dalam hal ini padahal, pemerintah akan lebih mudah memberantas jika pemerintah serius memikirkan rakyatnya," kata Meity Arianty saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (17/6/2024).

Bahkan terkait usulan bansos untuk korban judi online sangat tidak masuk akal karena pelaku judi online jelas-jelas bukan merupakan korban.

"Tapi apa yang kita lihat, ya Tuhan saya pribadi bingung dengan konsep seperti ini. pelaku perjudian jelas-jelas bukan korban tapi pelaku kok malah dinormalisasikan dengan wacana yang gak masuk akal," tutur Meity Arianty.

