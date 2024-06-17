3 Kali Dapat Daging Kurban dari MNC Peduli, Warga Kecamatan Menteng Senang

MNC Peduli menyalurkan daging kurban untuk masyarakat dalam rangka perayaan hari Idul Adha 1445 H. Salah satunya yang menjadi sasaran ialah warga Kecematan Menteng, Jakarta Pusat.

Pemotongan hewan kurban dari MNC Peduli ini dilakukan di Kantor Kecamatan Menteng. Setelah penyembelihan, daging kurban oun diberikan kepada masyarakat.

Momen ini turut disaksikan warga yang antusias. Salah satunya Anwar, warga Kecamatan Menteng yang turut menyaksikan penyembelihan hewan kurban dari MNC Peduli.

Anwar hadir langsung dan menerima pemberian daging kurban ini. Anwar mengaku sangat terbantu dan berterima kasih atas daging kurban yang diberikan kepada masyarakat Kecamatan Menteng.