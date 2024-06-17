Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nagita Slavina Bawa AC Portable Rp3,7 Juta untuk Ibadah Haji, Netizen: Sultan Bebas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |12:36 WIB
Nagita Slavina Bawa AC Portable Rp3,7 Juta untuk Ibadah Haji, Netizen: Sultan Bebas
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Akan Naik Haji. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAGITA Slavina dan Raffi Ahmad memang tengah menjalani ibadah haji bersama keluarganya. Ia pun menyiapkan berbagai kebutuhan, sebab cuaca di Tanah Suci sangat panas.

Dari postingannya di Instagram, istri dari Raffi Ahmad ini memakai topi, kacamata, hingga masker. Salah satu yang mencuri perhatian adalah dia membawa kipas portable.

Nagita Slavina

Dilansir dari Instagram @fanpage_nagitaslavina, ia memakai kipas portable saat berada di Arafah. Kipas tersebut bisa dikalungkan di lehernya

Siapa sangka, kipas portable itu bukan sembarang kipas. Itu adalah AC portable yang sangat canggih. Alat tersebut bernama Aice Lite Neck Air Conditioner dari brand Ranvoo.

Yang menarik, netizen dibuat salfok dengan harga AC portable milik Nagita. Harganya adalah Rp3,7 juta.

Mengetahui harganya yang cukup mahal, netizen pun langsung heboh. Sebab harga AC portable itu nyaris seharga AC yang ada di rumah.

Halaman:
1 2
      
