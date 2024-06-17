Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Merawat Bulu Mata agar Tetap Sehat dan Indah

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |16:57 WIB
Cara Merawat Bulu Mata agar Tetap Sehat dan Indah
Promo Soulyu.
A
A
A

BULU mata yang sehat dan indah dapat mempercantik tampilan mata dan membuat wajah terlihat lebih menarik. Namun, bulu mata juga membutuhkan perawatan yang baik agar tidak mudah rontok dan tetap kuat. 

Berikut adalah beberapa tips dan trik untuk merawat bulu mata agar tetap sehat dan indah.

Membersihkan Maskara Secara Perlahan

Salah satu langkah terpenting dalam merawat bulu mata adalah membersihkan maskara dengan lembut setiap hari. Hindari menggosok area mata dengan keras karena dapat merusak bulu mata dan menyebabkan kerontokan. Gunakan pembersih makeup yang lembut, seperti minyak pembersih atau micellar water, dan usap perlahan dengan kapas atau tisu lembut.

Menggunakan Serum atau Minyak Alami

Serum bulu mata atau minyak alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak castor dapat membantu merawat dan menutrisi bulu mata. Oleskan sedikit serum atau minyak alami pada bulu mata sebelum tidur menggunakan sikat maskara yang bersih atau cotton bud. Nutrisi dari minyak akan membantu memperkuat bulu mata dan merangsang pertumbuhan.

Menghindari Penggunaan Alat Pengeriting yang Berlebihan

Alat pengeriting bulu mata dapat membantu melentikkan bulu mata, tetapi penggunaannya yang berlebihan atau cara yang salah dapat merusak bulu mata. Gunakan alat pengeriting bulu mata sebelum mengaplikasikan maskara dan jangan menjepit terlalu keras. Pilih alat pengeriting yang berkualitas baik dan selalu pastikan bantalan penjepit dalam kondisi bersih dan baik.

