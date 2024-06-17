Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ramai Ditonton Warga, Sapi Presiden Jokowi di Masjid Al-Akbar Surabaya Jadi Wisata Dadakan

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |10:41 WIB
Ramai Ditonton Warga, Sapi Presiden Jokowi di Masjid Al-Akbar Surabaya Jadi Wisata Dadakan
Sapi kurban milik Presiden Jokowi (Foto: Rahmat Ilyasan/MPI)
A
A
A

SAPI kurban milik Presiden  Joko Widodo di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur menjadi objek wisata dadakan setelah ramai ditonton jamaah usai melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah.

Sapi kurban berjenis peranakan Ongole seberat satu ton lebih itu dibeli oleh Presiden Jokowi dari peternak asal Lamongan, Jawa Timur. 

Sapi Kurban Presiden Jokowi

(Foto: Rahmat Ilyasan/MPI)

Hewan kurban itu ramai jadi tontonan warga, mulai orang dewasa hingga  anak-anak di halaman masjid paling ikonik di Kota Pahlawan.

Sapi yang diberi nama Brebes oleh pemiliknya itu rencananya disembelih pada Selasa, 18 Juni 2024 besok atau selang sehari setelah perayaan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/330/3144857/hewan_kurban-oukN_large.jpeg
Kurban Unta, Sapi, atau Kambing, Mana yang Lebih Baik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/614/3142736/hewan_kurban-jt3Q_large.jpeg
Apakah Panitia Kurban Boleh Dapat Jatah Daging?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/330/3142369/gunting_kuku-5EM3_large.jpg
Kapan Waktu Terakhir Potong Kuku untuk Orang Berkurban?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/330/3137097/hewan_kurban-Laic_large.jpeg
Apa Hukum Kurban Sapi Patungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/614/3130059/hewan_kurban-BsYC_large.jpg
Jenis Hewan yang Boleh Dikurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/621/3023278/ini-hukum-menjual-daging-kurban-menurut-islam-benarkah-haram-Xq07njj7RS.jpg
Ini Hukum Menjual Daging Kurban Menurut Islam, Benarkah Haram?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement