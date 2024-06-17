Ramai Ditonton Warga, Sapi Presiden Jokowi di Masjid Al-Akbar Surabaya Jadi Wisata Dadakan

SAPI kurban milik Presiden Joko Widodo di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur menjadi objek wisata dadakan setelah ramai ditonton jamaah usai melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah.

Sapi kurban berjenis peranakan Ongole seberat satu ton lebih itu dibeli oleh Presiden Jokowi dari peternak asal Lamongan, Jawa Timur.

(Foto: Rahmat Ilyasan/MPI)

Hewan kurban itu ramai jadi tontonan warga, mulai orang dewasa hingga anak-anak di halaman masjid paling ikonik di Kota Pahlawan.

Sapi yang diberi nama Brebes oleh pemiliknya itu rencananya disembelih pada Selasa, 18 Juni 2024 besok atau selang sehari setelah perayaan Idul Adha yang ditetapkan pemerintah.