HOME WOMEN TRAVEL

Potret Anggun Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Pesta Kesenian Bali 2024

Indira Arri , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |10:26 WIB
Potret Anggun Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Pesta Kesenian Bali 2024
Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-46 tahun 2024. 

Event ini merupakan ajang kesenian terbesar di Bali yang bertujuan melestarikan, mengembangkan, serta mempromosikan kesenian Pulau Dewata.

PKB 2024 nantinya berlangsung mulai 15 Juni hingga 13 Juli 2024 dengan melibatkan lebih dari 13 ribu seniman yang berasal dari 285 lembaga seni seperti sanggar, yayasan, dan desa-desa di Bali.

Pembukaan PKB 2024 ditandai oleh pemukulan kulkul atau kentongan secara serentak oleh Wamenparekraf Angela, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, serta Pj Gubernur Bali S.M Mahendra Jaya.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo tampak anggun dalam balutan busana kebaya berwarna coklat muda. Ia terlihat antusias menyaksikan pawai kesenian dari sembilan kabupaten kota se-Bali. 

