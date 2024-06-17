Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Festival Budaya hingga Pemberian Penghargaan Meriahkan Pesta Kesenian Bali 2024

Indira Arri , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |10:07 WIB
Festival Budaya hingga Pemberian Penghargaan Meriahkan Pesta Kesenian Bali 2024
Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo hadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali 2024 (Foto: Indira Arri/MPI)
A
A
A

PESTA Kesenian Bali (PKB) ke-46 tahun 2024 resmi dibuka dan rencananya akan berlangsung hingga 13 Juli 2024 mendatang. Event berupa festival seni dan budaya ini nantinya bakal diisi oleh beragam aktivitas. mulai pagelaran seni hingga pemberian penghargaan bagi para pengabdi di bidang kebudayaan.

Acara ini melibatkan lebih dari 13 ribu seniman yang berasal dari 285 lembaga seni seperti sanggar, yayasan, dan desa-desa di Bali. 

Festival kesenian terbesar yang mengusung tema Jana Kerthi Paramguna Wirakrama masuk dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf tahun 2024.

PKB 2024 akan berlangsung di dua lokasi. Pertama di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi sebagai lokasi pembukaan, kemudian setelah itu dipusatkan di Taman Werdhi Budaya Bali atau Art Center Kota Denpasar.

Pembukaan PKB 2024 ini sebelumnya dimeriahkan oleh Peed Aya (pawai) yang diawali atraksi gamelan prosesi Adi Merdangga persembahan dan garapan Tari Siwa Nataraja sebagai lambang PKB dari ISI Denpasar. 

 

Halaman:
1 2
      
