Pesta Kesenian Bali 2024 Usung Tema Jana Kerthi Paramaguna Wikrama, Apa Maknanya?

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menghadiri pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-46 tahun 2024.

PKB ini merupakan ajang kesenian terbesar di Bali yang bertujuan melestarikan, mengembangkan, serta mempromosikan kesenian Pulau Dewata.

Pesta Kesenian Bali edisi ke-46 ini mengusung tema 'Jana Kerthi Paramguna Wirakrama' atau bermakna 'Harkat Martabat Manusia Unggul'. Event tersebut masuk dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf tahun 2024.

PKB diharapkan dapat mengenalkan sifat masyarakat Indonesia yang dikenal ramah, pekerja keras, dan gotong royong kepada dunia sehingga bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Pembukaan event ini ditandai olehpemukulan kentongan, yang disambut dengan riuh musik tradisional beleganjur.

Wamenparekraf, Angela Tanoesoedibjo tampak anggun dalam balutan busana kebaya berwarna cokelat muda, antusias menyaksikan pawai kesenian dari sembilan kabupaten/kota se-Bali.