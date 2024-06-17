Dihadiri Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Pesta Kesenian Bali 2024 Libatkan 13 Ribu Seniman

PESTA Kesenian Bali (PKB) ke-46 resmi dibuka di depan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, Sabtu, 15 Juni 2024. Event ini mengusung tema 'Jana Kerthi Paramaguna Wikrama'.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, serta Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Event ini sedianya berlangsung mulai 15 Juni hingga 13 Juli 2024 mendatang. Ajang kesenian terbesar di Bali ini melibatkan lebih dari 13 ribu seniman yang berasal dari 285 lembaga seni seperti sanggar, yayasan, dan desa-desa di Bali.

Pesta Kesenian Bali sendiri telah masuk dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf tahun 2024. PKB 2024 berlangsung di dua lokasi, salah satunya di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandhi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembukaan Pesta Kesenian Bali diisi dengan Peed Aya (pawai) yang diawali dengan atraksi gamelan prosesi Adi Merdangga persembahan dan garapan Tari Siwa Nataraja sebagai lambang PKB dari ISI Denpasar. Baru kemudian disusul pawai budaya dari sembilan kabupaten/kota se-Bali.