HOME WOMEN LIFE

Potret Honeymoon BCL dan Tiko Aryawardhana di Italia, Pamer Kemesraan Pengantin Baru

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |09:10 WIB
Potret Honeymoon BCL dan Tiko Aryawardhana di Italia, Pamer Kemesraan Pengantin Baru
Potret Mesra BCL dan Tiko
A
A
A

BUNGA Citra Lestari dan sang suami Tiko Aryawardhana tengah menikmati momen bulan madu mereka di Italia. Setelah 6 bulan menikah, keduanya memutuskan untuk liburan bersama di negara Eropa ini.

Meski di tengah isu tak sedap soal penggelapan dana yang menimpa Tiko, dua sejoli ini tetap enjoy menikmati honeymoon mereka. BCL bahkan menikmati keseruan liburan mereka melalui Instagram-nya, @itsmebcl.

Penasaran, seperti apa keseruan liburan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardhana di Italia ini? Yuk simak potretnya.

Menikmati Kota Como
Tiko dan BCL
BCL dan Tiko negitu menikmati setiap sudut indah di Italia. Salah satunya menikmati indahnya pemandangan kota Como dan berpose di atas kapal.

Terlihat Unge dan Tiko kompak mengenakan outfit hitam dan berfoto dengan pemandangan danau dan pepohonan hijau. Senyum sumringah pun terpancar di wajah mereka.

Asyik Makan Es Krim
Tiko-BCL
BCL dan Tiko seolah tak ingin melewati momen seru di honeymood mereka. Terlihat keduanya mengabadikan momen di setiap kegiatan termasuk saat Unge asyik menyantap es krim gelatonya. Outfit BCL juga kece dengan t-shirt motif garis-garis dan asesoris topi serta kacamata hitam.

Pose Selfie Mesra
Tiko-BCL
Bak pengantin baru, BCL dan Tiko tak segan pamer selfie kemesraan mereka berdua. Nampak BCL dan Tiko berpose di jalanan kecil dengan pemandangan klasik khas Italia. Keduanya kompak pamer raut wajah kebahagiaan di pose selfie ini.

Halaman:
1 2
      
