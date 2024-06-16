Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cimoy Montok Pamer Foto Mantap Berhijab, Disebut Mirip Lesti Kejora

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |08:09 WIB
Cimoy Montok Pamer Foto Mantap Berhijab, Disebut Mirip Lesti Kejora
Potret Cimoy Montok Berhijab. (Foto: Instagram)
TIKTOKER Nuraini atau yang dikenal dengan nama Cimoy Montok memang dikenal dengan penampilannya yang seksi. Dia bahkan sempat menuai kritik serta hujatan lantaran dianggap terlalu seksi dengan usianya yang masih sangat muda.

Meski demikian, setelah dilamar oleh sang kekasih Dimas Tirta Cahyana, Cimoy nampaknya mulai konsisten berhijab. Cimoy Montok kini tampil dengan penampilan yang lebih tertutup. Penampilan Cimoy Montok yang berhijab itu pun menuai pujian dari netizen.

Cimoy Montok

Seperti unggahan terbarunya di Instagram,  perempuan bernama asli Nuraini ini terlihat anggun dengan dress warna hitam dan hujan coklat.

"Gapapa kok cape kan dunia tempatnya cape," tulis Cimoy di Instagram @cimoynuraini_wjy. Tampil menggunakan hijab, penampilan Cimoy Montok pun disebut mirip dengan penyanyi Lesti Kejora.

Cimoy Montok

Selain itu tak sedikit netizen yang mendoakan Cimoy Montok semoga tetap istiqomah dengan penampilannya saat ini.

Halaman:
1 2
      
