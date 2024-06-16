Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Baim dan Paula Jarang Unggah Foto Bersama, Netizen Kaitkan dengan Kasus Ruben-Sarwendah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |13:14 WIB
Baim dan Paula Jarang Unggah Foto Bersama, Netizen Kaitkan dengan Kasus Ruben-Sarwendah
Baim Wong dan Paula. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEPUTUSAN Ruben Onsu menceraikan Sarwendah membuat banyak orang kaget. Pasalnya, keluarga mereka memang jauh dari kabar negatif. Hanya saja, tanda-tanda tersebut terlihat dari sudah jarangnnya mereka berada dalam satu frame di media sosialnya.

Tidak heran, jika beberapa artis yang jarang berfoto bersama pasangannya kini dipertanyakan, salah satunya adalah pasangan Baim Wong dan Paula Verhouven. Pasalnya, keduanya jarang tampil bersama hingga tak pernah lagi membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Baim wong dan Paula

Sebagai sahabat, Fairuz mengimbau agar tak muncul isu-isu negatif dengan peristiwa ini. Menurutnya, unggahan-unggahan di Instagram tak melulu harus dikaitkan dengan keadaan rumah tangga seseorang.

"Aku ngeliatnya kita harus berbaik sangka, semoga dengan jarangnya mereka ngepost karena memang lagi gak ngepost aja sih, jangan sampai karena kita gak ngepost jadinya dibilang 'oh ini ada masalah rumah tangganya' belum tentu kayak gitu," ujar Fairuz A Rafiq di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Istri Sonny Septian itu menyebut bahwa sah-sah saja jika Baim dan Paula masing-masing memilih mengunggah foto sendiri. Lagipula sepengetahuannya, rumah tangga sahabatnya itu baik-baik saja tak diterpa masalah apapun. Sehingga dia berharap isu miring yang beredar mengenai nasib rumah tangga Baim dan Paula tidak lah benar.

Halaman:
1 2
      
