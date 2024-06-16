Resep Steak Daging Sapi Kurban, Empuk dan Juicy

PERAYAAN Idul Adha pastinya identik dengan pemotongan hewan kurban. Banyak orang yang mendapat daging kurban dan diolah menjadi berbagai macam hidangan masakan.

Bagi Anda yang bingung mengolah daging sapi, Anda bisa coba buat steak. Meskipun menggunakan daging sapi lokal, namun rasanya tetap empuk dan juicy.

Berikut resep membuat steak pakai daging sapi kurban, seperti dilansir dari YouTube Puguh Kristanto Kitchen.

Bahan

1 potong daging sapi

Garam

Lada

Tepung terigu

Tepung maizena

Wortel

Buncis

Jagung

1 sdm mentega

3 sdm saos bbq

3 sdm saus sambal

1/2 buah bawang bombay

2 siung bawang putih

1/2 gelas air

Cara membuat

1. Siapkan daging, potong sesuai selera lalu geprek daging dengan punggung pisau agar lebih tipis

2. Taburkan garam, lada bubuk, sedikit tepung terigu dan tepung maizena. Lakukan di kedua sisi agar daging empuk dan bumbu meresap

3. Sisihkan selama 10 menit

4. Siapkan air, rebus wortel, buncis, dan jagung hingga matang, sisihkan

5. Goreng kentang hingga matang, sisihkan.

6. Siapkan teflon, panggang daging tanpa minyak

7. Kalau warnanya sudah berubah balik, lalu tambahkan mentega dan bawang putih agar wangi. Masak hingga matang

8. Wajan bekas memasak steak gunakan kembali untuk memasak sausnya. Tumis bawang bombay sampai layu dan tambahkan bawang putih hingga matang

9. Masukkan air, saus barbeque dan saus sambal. Masak hingga mengental

10. Siapkan daging dalam piring, tambahkan kentang, wortel, buncis, siram dengan saus. Steak siap disantap.

(Martin Bagya Kertiyasa)