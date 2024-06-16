Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Daging Kurban Gak Cuma Disate, Ini Resep Sop Daging Keruh untuk Idul Adha

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |11:00 WIB
Daging Kurban Gak Cuma Disate, Ini Resep Sop Daging Keruh untuk Idul Adha
Resep sop daging keruh Idul Adha. (Foto: Instagram @firhanmci6)
A
A
A

IDUL Adha menjadi momentum untuk menyantap olahan daging yang lezat dan nikmat. Biasanya, daging kurban akan disate karena dianggap paling simple dan lezat.

Jangan cuma disate, Anda juga bisa membuat sop daging yang gurih dan kaya rempah. Gurihnya kuah sop dengan daging yang empuk bakal memanjakan Anda di perayaan Idul Adha ini. Tak perlu khawatir, ada cara mudah membuat sop daging yang gurih untuk Idul Adha ini. Biar gak cuma disate, intip resep sop daging keruh melansir Instagram, @firhanmci6, Minggu (16/6/2024).

Resep Sop Daging Keruh

Bahan-bahan:

1-2 kg daging iga sapi

4 batang sereh

7 lembar daun jeruk

5 lembar daun salam

2 sdt kaldu sapi bubuk

6 butir cengkeh

1 telunjuk kayu manis

1 sdt penyedap

1 sdt garam

2 sdt gula

1 sdt lada

3 batang sereh

3 liter air

Bumbu halus:

16 butir bawang merah

12 butir bawany putih

7 butir kemiri

1 jempol lengkuas

½ jempol jahe

2 buah klewek

2 sdm ketumbar sangrai

1 sdm jinten sangrai

½ butir biji pala sangrai

1 kelingking kunyit

 

Halaman:
1 2
      
