Hari Donor Darah Sedunia Diperingati Tiap 14 Juni, Begini Sejarahnya!

PERINGATAN Hari Donor Darah Sedunia jatuh setiap 14 Juni setiap tahunnya. Pada 2024, tema Hari Donor Darah Sedunia yang dirancang WHO yaitu ‘20 years of celebrating giving: thank you blood donors!’.

Peringatan Hari Donor Darah Sedunia diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya darah bagi orang lain, serta berterima kasih kepada para pendonor yang sukarela mendonorkan darah mereka.

Peringatan ini adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada para pendonor darah di seluruh dunia. Sebab sumbangan mereka yang telah menyelamatkan jiwa dan menghormati mereka sebab dampak yang diberikan sangat besar terhadap pasien.

Perayaan 20 tahun Hari Donor Darah Sedunia juga merupakan saat yang tepat untuk mengatasi segala tantangan yang masih ada, yakni mempercepat kemajuan donor darah dan memberikan transfusi yang aman serta dapat diakses secara universal.

Lantas, bagaimana sejarah dan asal-usul dari peringatan Hari Donor Darah Sedunia? Berikut ulasannya, melansir dari berbagai sumber, Jumat (14/6/2024).

Peringatan Hari Donor Darah Sedunia sendiri dimulai pada 2004 oleh empat organisasi internasional. Keempat organisasi itu adalah WHO, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, International Federation of Blood Donor Organizations (IFBDO) dan International Society of Blood Transfusion (ISBT).

Hari Donor Darah Sedunia merupakan salah satu dari 11 kampanye kesehatan publik global resmi yang dilakukan oleh WHO. Pemilihan tanggal 14 Juni sendiri diambil berdasarkan hari kelahiran Karl Landsteiner, penerima Nobel karena penemuannya akan sistem penggolongan darah A, B, O dan AB. Dia juga dijuluki sebagai bapak transfusi.

Berkat penemuan ilmuwan kelahiran 14 Juni 1868 itu, orang-orang kini dapat melakukan transfusi darah dengan aman dan tidak sembarangan. Pada 1937, Landsteiner bersama Alexander S. Wiener menemukan faktor resus dalam darah, yang memungkinkan dilakukannya transfusi darah yang aman dan tidak membahayakan pasien.

Peringatan Hari Donor Darah Sedunia juga menjadi pengingat bahwa masih terdapat kebutuhan akan kantong-kantong darah di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan pada 2017, produksi darah dan komponennya mencapai 4,1 juta kantong dari 3,4 juta donasi per tahun.

Masih di bawah standar WHO untuk memastikan terdapat 5,1 juta kantong darah per tahun atau sekitar dua persen dari penduduk Indonesia. Padahal, beragam pasien di Indonesia membutuhkan darah untuk transfusi.

Terdapat para penderita penyakit yang membutuhkan transfusi darah secara rutin termasuk penyandang talasemia mayor dan penderita hemofilia.