HOME WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Pantai Sorake di Nias Selatan, Lokasi World Surf League 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |21:46 WIB
Intip Pesona Pantai Sorake di Nias Selatan, Lokasi World Surf League 2024
Pantai Sorake di Nias Selatan, Sumatera Utara (Foto: Instagram/@warha_tea)
A
A
A

INDONESIA memiliki pesona alam yang indah seolah tiada habisnya. Jika Anda menjelajah lebih jauh Indonesia, maka akan menemukan pantai indah dengan segala pesonanya.

Salah satunya pantai Pantai Sorake yang kini menjadi sorotan publik Tanah Air. Pantai indah yang berlokasi di Nias Selatan, Sumatera Utara itu kini menjadi lokasi gelaran World Surf League 2024 yang tengah berlangsung mulai 8-15 Juni 2024.

Pantai Sorake pun memang terkenal sebagai surga untuk para pencinta surfing. Pantai ini terletak di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Pesona ombak tinggi untuk berselancar
Melansir North Sumatera Invest, Jumat (14/6/2024), Pantai Sorake terkenal dengan ombaknya yang indah dan besar sehingga sangat cocok untuk kegiatan berselancar. Pantai Sorake memiliki ombak setinggi 2-15 gulungan kaki dan spot yang jadi incaran para peselancar dunia, yaitu The Point Indicator. 

Ombak Pantai Sorake di Nias

(Foto: Instagram/@nyxiealiah)

Ketinggian ombak di Pantai Sorake disebut-sebut terbaik di dunia setelah Hawaii. Pesona lautnya juga begitu indah dan menjadi daya tarik lebih bagi pantai ini. Tak heran, banyak peselancar handal kelas dunia yang rela berkunjung untuk menikmati indahnya dan nikmatnya ombak di Pantai Sorake.

Selain ombaknya yang memesona, pantai Sorake juga memiliki keindahan alam yang memukau. Birunya air laut yang dipadukan dengan pasir putih yang cantik menambah daya tarika akan pantai di Sumatera Utara ini.

 

