Lewat Gebyar Wisata Nusantara, Kemenparekraf Ajak Masyarakat Berwisata di Indonesia Aja

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung penyelenggaraan pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN) 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada 13-15 Juni 2024.

Pameran ini diharapkan dapat mengajak masyarakat berwisata #DiindonesiaAja menjelang liburan sekolah.

GWN tahun 2024 berfokus untuk mempromosikan pariwisata Tanah Air dalam rangka mengejar target 1,25 miliar-1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) di tahun 2024.

“Partisipasi Kemenparekraf dalam GWN 2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian target jumlah perjalanan wisnus di tahun 2024 dengan nilai kontribusi pariwisata terhadap PDB diharapkan bisa mencapai 4,2 persen,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam keterangannya.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini menambahkan, pencapaian target ini didukung dengan kampanye nasional Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBWI) dengan tagar #DiIndonesiaAja.

“Kampanye ini sebagai ajakan agar masyarakat Indonesia lebih mencintai destinasi wisata di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dan mendorong pembukaan lapangan kerja baru," kata Made.

Menurut dia, partisipasi dalam GWN merupakan wujud kolaborasi antar stakeholder dalam memasarkan destinasi wisata di Indonesia.