Alasan Monica Kezia Gencar Suarakan Isu Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak Indonesia

MISS Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring mengungkapkan alasan mengapa dirinya memiliki keinginan menjadi pelopor dalam pemberdayaan perempuan di tempat kerja, pendidikan, dan pelestarian lingkungan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu tersebut dia angkat di malam final Miss Indonesia 2024 beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Monica mengatakan, dengan gelarnya sebagai Miss Indonesia 2024, dia ingin memperluas akses pendidikan dan peluang karier untuk perempuan di seluruh negeri, terutama di daerah pedesaan.

Semua itu bermula saat Monica kerap mengunjungi beberapa pedesaan hingga daerah terpencil di Sumatera Utara bersama kedua orangtuanya. Di sana, gadis berusia 22 tahun itu mengaku sedih melihat keadaan para wanita hingga anak-anak yang hidupnya jauh dari kata layak.

Menurutnya, kondisi di tempat-tempat terpencil itu sangat kontras dengan Kota Medan yang memiliki kualitas hidup dan fasilitas pendidikan yang layak.

“Jadi itu semua diawali ketika saya masih di kota Medan bersama papa dan mama saya. Di situ sering ke daerah terpencil, ke daerah Sumatera Utara yang mungkin terbilang masih kumuh atau ke dalam pedesaan,” ujar Monica, saat diwawancara di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (13/6/2024).

“Di situ saya melihat gimana hidup-hidup mereka sebagai wanita, sebagai anak-anak, mereka tidak mendapatkan edukasi yang sama kualitasnya seperti di kota medannya,” ujarnya.

Berangkat dari situlah, Monica akhirnya terinspirasi membawa isu-isu tersebut melalui ajang Miss Indonesia 2024. Melalui ajang tersebut, ia mengaku jadi lebih bisa menyuarakan terkait isu-isu pemberdayaan wanita hingga isu pendidikan anak-anak di Indonesia.