Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Ungkap Sosok di Balik Kesuksesannya, Siapakah Itu?

FINALIS Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring sukses meraih gelar Miss Indonesia. Kini dia tengah fokus melakukan berbagai persiapan menuju ajang Miss Wolrd ke-72.

Monica yang kini resmi menyandang status sebagai Miss Indonesia 2024, menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa mengungkapkan sosok di balik kesuksesannya hingga saat ini.

Mereka tidak lain adalah kedua orangtua dan kakak dari Monica. Menurutnya, kedua orangtuanya dan sang kakak merupakan sosok penguat dan yang selama ini memotivasinya dalam meraih mimpi, termasuk saat meraih gelar Miss Indonesia 2024.

“Bisa dibilang, sosok yang sangat mensupport saya, sosok yang menjadi penguat saya ketika saya lagi lemah itu adalah kedua orangtua saya, dan juga kakak saya. Mereka semua lagi di Sumatera Utara,” ujar Monica, saat diwawancara di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis, (13/6/2024).

Meski berada di Sumatera Utara, namun segala bentuk dukungan dari keluarganya itu sangat berarti bagi Monica. Bahkan, meski jadi perantau, orangtua dan sang kaka selalu memotivasinya untuk menjadi versi yang terbaik.

Selain itu, orangtua dan sang kakak ibarat selalu menjadi ‘rumah’ bagi Monica, terlebih saat dia mengalami masa-masa terpuruk dan letih. Menurutnya, mereka menjadi sosok yang selalu ada dan membuka pintu di saat Monica mengalami masa-masa sulit.

“Walaupun ada jarak beribu kilometer, tapi support mereka itu selalu saya rasakan di dalam hati saya, karena mereka itu selalu mendorong saya untuk menjadi versi yang terbaik. Tapi ketika saya letih, saya sudah capek mereka itu menjadi sosok rumah yang selalu membukakan pintunya untuk saya,” katanya.

Monica juga mengungkapkan, bahwa sejak awal mengikuti ajang Miss Indonesia, keluarganya selalu tidak henti memberikan dukungan. Pasalnya, sang ayah dan ibu sangat yakin bahwa Monica bisa menyuarakan beberapa isu melalui kontes kecantikan tersebut.

“Dari awal saya bilang ke orangtua saya mau daftar ke Miss Indonesia, waktu itu saya daftar di tahun 2023, nah mereka itu sangat supportive karena mereja juga melihat saya itu ada beberapa isu yang saya suarakan dan mwreka juga paham kalau Miss Indonesia nih platform yang tepat,” tuturnya.

“Mereka selalu supportive, mereka yang selalu menyemangatkan, mereka itu yang bantu saya mulai dari persiapan dari A sampai Z karena saya juga kebetulan perantau, jauh dari keluarga, jadi teman-teman yang selalu support dan menyemangati saya,” katanya.