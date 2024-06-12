Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dosen FIB UNEJ Terapkan Pola Hidup Sehat, Menginspirasi Mahasiswa Lewat Jalan Kaki

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 12 Juni 2024 |19:29 WIB
Dosen FIB UNEJ Terapkan Pola Hidup Sehat, Menginspirasi Mahasiswa Lewat Jalan Kaki
Dosen FIB UNEJ terapkan pola hidup sehat. (Foto: Freepik.com)
MESKI disibukan dengan aktivitas sebagai dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) dan Kepala UPA Kewirausahaan di Universitas Jember, Bambang Aris Kartiko tetap setia menjalani pola hidup sehat.

Setiap harinya, dia memilih berjalan kaki dari rumah ke kampus dan sebaliknya. Pilihan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan prinsip hidup yang dia pegang teguh.

"Sebagai dosen, saya merasa hanya jalan kaki olahraga yang bisa saya lakukan secara konsisten," ujar Bambang.

Baginya, berjalan kaki bukan hanya sarana untuk menjaga kesehatan fisik, tetapi juga waktu berharga untuk menyegarkan pikiran setelah beraktivitas seharian. Lingkungan Universitas Jember yang rindang dan asri menjadi alasan lain bagi Bambang untuk terus menjalani kebiasaannya ini.

“Kampus ini sangat mendukung untuk berjalan kaki. Pohon-pohon yang rimbun dan udara yang segar memberikan kenyamanan tersendiri," tuturnya.

Kepala UPA Kewirausahaan di Universitas Jember, Bambang Aris Kartiko

Dia percaya bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dia berharap kebiasaannya ini dapat menginspirasi mahasiswa dan rekan-rekan sejawat untuk mulai meluangkan waktu berolahraga, meski hanya dengan berjalan kaki.

"Dengan menjaga kesehatan, saya dapat memberikan yang terbaik dalam mengajar dan menjalankan tugas sebagai Kepala UPA Kewirausahaan," katanya.

Lebih dari itu, Bambang memandang jalan kaki sebagai bentuk meditasi.

"Saat berjalan kaki, saya bisa merenung dan mendapatkan banyak ide-ide baru. Ini adalah momen yang sangat produktif," katanya.

Dedikasi Bambang Aris Kartiko terhadap pola hidup sehat melalui jalan kaki menjadi contoh nyata bahwa olahraga tidak harus rumit. Dengan kesederhanaan dan konsistensi, setiap orang dapat mencapai kesehatan optimal dan kualitas hidup yang lebih baik.

