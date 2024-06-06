7 Tips Terhindar dari Kecopetan saat Traveling, Bergayalah seperti Warlok!

SAAT bepergian tentu kita selalu mendambakan perjalanan yang sempurna. Namun, kerap kali muncul beberapa kekhawatiran ketika traveling. Salah satu yang banyak dikhawatirkan wisatawan saat bepergian adalah keamanan diri dan harta, termasuk bagaimana cara untuk menghindari kesialan karena pencopet.

Saat dihadang pencopet mau tidak mau kita harus mengambil tindakan cepat untuk mencegah hal-hal buruk terjadi.

Untuk menghindari kesialan tersebut saat bepergian, Anda bisa mengikuti beberapa cara terbaik untuk menghindari pencopet berikut yang dilansir dari Pacsafe.

1. Tinggalkan barang berharga terkunci di hotel

Cara pertama untuk menghindari kecopetan ialah dengan meninggalkan barang berharga di hotel dengan aman. Barang-barang tersebut bisa saja lebih aman dibandingkan harus dibawa bepergian yang mana mungkin saja menjadi target pencopet.

Namun, pastikan Anda meninggalkan barang berharga tersebut di hotel dalam keadaan terkunci dan di tempat yang aman. Misalnya brankas hotel atau menyediakan brankas portable pribadi yang dipastikan aman untuk menyimpang barang berharga.

2. Gunakan tas atau dompet anticopet

Jika tidak mungkin meninggalkan barang berharga di hotel, Anda bisa membeli tas atau dompet anticopet. Peralatan antimaling ini sudah banyak ditemui di pasaran dan biasanya memiliki kualitas keamanan yang berbeda-beda.

Tas anticopet ini dirancang khusus seperti dilengkapi panel antigores, retsleting yang dapat dikunci sepenuhnya, dan bahkan ada juga yang dilengkapi perlindungan RFID terhadap pemindaian kartu kredit Anda yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan dompet anti copet biasanya dilengkapi dengan tali atau rantai pergelangan, dan perlindungan RFID sehingga membuat barang Anda lebih sulit untuk dicuri.

3. Pakai sabuk uang

Jika mencari cara yang lebih sederhana dibandingkan menggunakan tas atau dompet antimaling, Anda bisa menggunakan sabuk uang.

Money belt ini merupakan pilihan yang cocok untuk menghindari pencopet lantaran Anda bisa menyimpan uang atau dompet Anda di balik pakaian. Dilengkapi dengan resleting membuatnya menjadi penghalang lain bagi pencopet.

Namun, cara ini hanya bisa untuk menyimpan barang-barang kecil seperti uang atau kartu kredit. Jika Anda ingin menyimpan barang yang lebih besar saat bepergian, Anda bisa memanfaatkan tas anticopet.

4. Tingkatkan kewaspadaan

Pastikan Anda mengerahkan kesadaran penuh di area-area tertentu yang mungkin bisa memberikan peluang bagi maling untuk merampas barang berharga Anda.

Misalnya di tempat-tempat yang ramai dan besar biasanya kemungkinan terjadi pencopetan di kawasan tersebut juga besar. Anda juga harus banyak mencari tahu di wilayah-wilayah mana saja yang biasanya sering terjadi perampokan.

Di beberapa daerah ini Anda bisa mengantisipasi pencopet dengan menjaga kesadaran ekstra saat berada di wilayah tersebut. Beberapa negara yang dinobatkan sebagai zona pencopet adalah di La Sagrada Familia di Barcelona, Eiffel di Paris, Distrik Lampu Merah di Amsterdam, Florence di Italia, London, dan Time Square New York, serta area-area rawan pencopet lainnya. Terkhusus lagi di transportasi umum, alun-alun kota, dan area ramai lainnya yang harus diwaspadai.