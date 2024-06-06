Warna Urine Pekat Pasti Tanda Batu Ginjal? Cek Kata Pakar Urologi

WARNA urine yang gelap selama ini kerap dikaitkan dengan gejala penyakit batu ginjal. Banyak awam yang langsung berspekulasi, apabila warna urine menjadi lebih pekat dan gelap menandakan orang tersebut terkena penyakit batu ginjal. Lantas, bagaimana kata dokter?

Spesialis Urologi Siloam ASRI Prof Dr. dr. Nur Rasyid, SpU-K mengatakan perubahan dan kepekatan warna urine sendiri secara medis bisa disebabkan banyak hal. Menurutnya, warna urine yang pekat memang bisa menjadi pertanda batu ginjal, tapi bisa juga tidak berpengaruh apa-apa alias organ ginjal orang tersebut baik-baik saja.

“Apakah warna urine meningkatkan risiko batu ginjal? Bisa iya bisa tidak,” kata dr Nur Rasyid yang ditemui dalam gelaran Media Briefing bersama Siloam Hospitals, di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dijelaskan dr Nur Rasyid, perubahan warna urine bisa saja disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi orang tersebut. Mengingat beberapa jenis makanan bisa berpengaruh pada warna urine yang dihasilkan.

“Jadi kalau karena zat pewarna yang kita makan, tetapi minumnya cukup ya enggak (berisiko),” tambahnya.