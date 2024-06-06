Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kenapa Pria 55 Tahun Tak Boleh Sering Minum di Malam Hari? Ini Alasannya

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |13:01 WIB
Kenapa Pria 55 Tahun Tak Boleh Sering Minum di Malam Hari? Ini Alasannya
Minum Air Putih. (Foto: Freepik)
A
A
A

AGAR tidak dehidrasi, kita memang disarankan mengonsumsi cairan 230 ml per hari atau total 2 liter dalam sehari. Biasanya, karena padatnya kegiatan maka kita akan lebih sering mengonsumsi air pada malam hari.

Tapi, Guru Besar Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Nur Rasyid Sp.U(K) mengatakan pria di atas 55 tahun tidak disarankan minum terlalu banyak di malam hari karena berisiko mengalami masalah prostat.

"Laki-laki umur 55 tahun ke atas banyak minum dari pagi sampai malam karena sudah mempunyai gangguan prostat, kalau malam minum, bolak-balik tidur, bisa tidak bangun dan tidur lagi, dan kualitas tidurnya buruk,” kata Prof Nur seperti dilansir dari Antara.

Prof. Rasyid mengatakan, pria yang berusia di atas 55 tahun biasanya mengalami gangguan saluran kemih, seperti buang air kecil yang selalu tidak tuntas. Ia menganjurkan minum secukupnya saja pada malam hari, yakni saat makan atau minum obat, dan tidak minum terlalu banyak sebelum tidur.

Anak-anak dapat mengalami masalah saluran kemih karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Oleh karena itu, baik anak-anak maupun orang dewasa dianjurkan untuk hidup sehat dan banyak berolahraga untuk mencegah gangguan saluran kemih seperti batu di ureter atau batu ginjal akibat pengerasan urin.

Ia juga mengatakan, jika minum lebih dari 2 liter, jumlah urin yang sehat adalah 2,5 liter per hari. Mencegah terbentuknya batu ginjal akibat dehidrasi yang menyebabkan urin mengeras dan tertinggal di ginjal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/481/3159889/ginjal-WzZM_large.jpg
5 Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/483/3159337/nasi-nA0k_large.jpg
Ini Dampak Buruk Makan Beras Oplosan, Gagal Ginjal hingga Kerusakan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/483/3156215/gagal_ginjal-uKOM_large.jpg
Kenapa Konsumsi Minuman Manis Bisa Bikin Gagal Ginjal? Ini Penyebab dan Cara Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/481/3151737/hamdan_att-2UCT_large.jpg
Kenali Gejala Penyakit Stroke dan Gagal Ginjal yang Diderita Hamdan ATT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/481/3150516/gagal_ginjal-qcAC_large.jpg
Hati-Hati! Minum Obat Pereda Nyeri Tanpa Resep Dokter Picu Gagal Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/481/3143993/ginjal-fPHp_large.jpg
Minum Obat Darah Tinggi Bikin Ginjal Rusak? Cek Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement