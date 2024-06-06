Kenapa Pria 55 Tahun Tak Boleh Sering Minum di Malam Hari? Ini Alasannya

AGAR tidak dehidrasi, kita memang disarankan mengonsumsi cairan 230 ml per hari atau total 2 liter dalam sehari. Biasanya, karena padatnya kegiatan maka kita akan lebih sering mengonsumsi air pada malam hari.

Tapi, Guru Besar Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. Nur Rasyid Sp.U(K) mengatakan pria di atas 55 tahun tidak disarankan minum terlalu banyak di malam hari karena berisiko mengalami masalah prostat.

"Laki-laki umur 55 tahun ke atas banyak minum dari pagi sampai malam karena sudah mempunyai gangguan prostat, kalau malam minum, bolak-balik tidur, bisa tidak bangun dan tidur lagi, dan kualitas tidurnya buruk,” kata Prof Nur seperti dilansir dari Antara.

Prof. Rasyid mengatakan, pria yang berusia di atas 55 tahun biasanya mengalami gangguan saluran kemih, seperti buang air kecil yang selalu tidak tuntas. Ia menganjurkan minum secukupnya saja pada malam hari, yakni saat makan atau minum obat, dan tidak minum terlalu banyak sebelum tidur.

Anak-anak dapat mengalami masalah saluran kemih karena kekurangan gizi dan dehidrasi. Oleh karena itu, baik anak-anak maupun orang dewasa dianjurkan untuk hidup sehat dan banyak berolahraga untuk mencegah gangguan saluran kemih seperti batu di ureter atau batu ginjal akibat pengerasan urin.

Ia juga mengatakan, jika minum lebih dari 2 liter, jumlah urin yang sehat adalah 2,5 liter per hari. Mencegah terbentuknya batu ginjal akibat dehidrasi yang menyebabkan urin mengeras dan tertinggal di ginjal.