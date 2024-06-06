Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dianggap Akal-akalan untuk Dorong Asuransi Swasta, Komisi IX Minta Program KRIS Tak Dilanjutkan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |17:02 WIB
Dianggap Akal-akalan untuk Dorong Asuransi Swasta, Komisi IX Minta Program KRIS Tak Dilanjutkan
Program KRIS BPJS Kesehatan Ditolak. (Foto: Okezone)
A
A
A

PROGRAM Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sejatinya diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi peserta BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah layanan kesehatan yang semakin prima.

Namun sayangnya, anggota komisi IX DPR RI merasa program KRIS itu belum cukup matang untuk diterapkan. Sebab, masalah layanan BPJS Kesehatan yang berjalan saat ini masih banyak carut-marutnya.

Hal itu disampaikan salah satunya oleh anggota komisi IX DPR RI Nur Nadlifah, menurutnya dengan penerapan program KRIS akan timbul masalah baru. Poin yang disorot oleh Nur adalah jumlah bed atau kasur rumah sakit yang hanya tersedia 4 per kamar inap. Baginya, pengurangan jumlah kasur itu akan berdampak pada lama antre pasien yang semakin panjang.

"Dengan adanya program KRIS, jumlah bed di kamar inap akan berkurang, yang ada sekarang saja pasien mau dirawat susahnya setengah mati," tegasnya, dikutip dari Rapat Kerja Komisi IX DPR RI secara daring, Kamis (6/6/2024).

"Saya sampai bilang, untuk masuk rumah sakit, lalu dapat tempat tidur, beberapa orang harus minta tolong ke Komisi IX, 'yo masa' untuk nolongin orang masuk kamar rs harus jadi pejabat. Mumet gak ini? Begitu susahnya menembus birokrasi yang ada di republik tercinta kita ini," tambahnya.

Hal lain yang disorot adalah dengan diterapkannya KRIS, iuran BPJS Kesehatan nantinya akan diperbaharui. Nah, dengan adanya pembaharuan itu, tentu ada iuran yang naik dan berkurang.

Bagi mereka yang sekarang ada di kelas III, jika iuran BPJS Kesehatan naik dari yang sebelumnya Rp35 ribu, tentu itu sangat menyusahkan. "Wong iuran Rp35 ribu saja banyak yang tidak bisa bayar," ujarnya.

Dia pun menyoroti isu Tapera yang kini hangat di masyarakat. Jika iuran BPJS Kesehatan naik, plus ada pemotongan Tapera, tentu yang paling terkena dampaknya adalah rakyat. "KRIS itu memungkinkan standar pelayanan kesehatan naik kelas, saya setuju. Tapi, dengan begitu juga kemungkinan besar dibarengi dengan iuran yang gak karu-karuan," paparnya.

"Rakyat mesti menanggung iuran BPJS Kesehatan 1%, BPJS Ketenagakerjaan 2%, Tapera 3%. Itu kalau mereka yang punya gaji, kalau gak punya gaji gimana?" tambah Nur.

"Saya jadi berpikir, kok negara ini ngambil sebanyak-banyaknya duit rakyat sendiri, maksudnya apa? Rakyat lagi saja ini yang terdampak jadinya," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/483/3105300/menkes_minta_masyarakat_beli_asuransi_swasta_apa_bedanya_dengan_bpjs_kesehatan-OueB_large.jpg
Menkes Minta Masyarakat Beli Asuransi Swasta, Apa Bedanya dengan BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3032067/iuran-bpjs-kesehatan-dipastikan-tidak-naik-tahun-ini-begini-penjelasannya-y7PnC0cfS3.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tidak Naik Tahun Ini, Begini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018372/wamenkes-sebut-program-kris-bpjs-kesehatan-buat-pemasukan-rs-meningkat-ini-alasannya-W8ZC944yVV.jpg
Wamenkes Sebut Program KRIS BPJS Kesehatan Buat Pemasukan RS Meningkat, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018369/wamenkes-klarifikasi-soal-antrean-panjang-pasien-jika-kris-bpjs-kesehatan-diterapkan-83HTdD6kwm.jpg
Wamenkes Klarifikasi soal Antrean Panjang Pasien jika KRIS BPJS Kesehatan Diterapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/481/3018365/anggota-dpr-minta-kajian-ilmiah-terkait-program-kris-ini-deretan-hal-ditakutkan-qNNbnYhk2T.jpg
Anggota DPR Minta Kajian Ilmiah Terkait Program KRIS, Ini Deretan Hal Ditakutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/481/3018253/berapa-tarif-dan-iuran-bpjs-kesehatan-pada-program-kris-SdibHC6wze.jpg
Berapa Tarif dan Iuran BPJS Kesehatan pada Program KRIS?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement