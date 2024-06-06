5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola

5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola, bisa diketahui melalui uraian singkat di artikel ini. Cedera sendiri merupakan bagian tak terhindarkan dari jenis olahraga apa pun, khususnya sepak bola.

Jenis olahraga ini penuh dengan kontak fisik dan pergerakan yang dinamis. Hal ini membuat para pemainnya rentan mengalami berbagai macam cedera.

Dari sekian banyak cedera yang dapat terjadi, ada beberapa jenis cedera yang paling ditakuti oleh para pemain sepak bola karena dampaknya yang serius, seperti mengganggu performa dan bahkan mengakhiri karir mereka.

Melansir dari Soccer Interaction, Kamis (6/6/2024), berikut ini merupakan lima cedera yang paling ditakuti oleh para pemain sepak bola.

1. Cedera hamstring: Cedera hamstring terjadi ketika otot-otot di bagian belakang paha robek atau tegang. Cedera ini sering terjadi akibat gerakan sprinting atau tendangan mendadak. Gejalanya meliputi rasa sakit yang tajam di bagian belakang paha, untuk pemulihan cedera hamstring biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan.

2. Fasciitis plantar: Fasciitis plantar adalah peradangan pada jaringan ikat di telapak kaki. Ini sering terjadi pada pemain yang banyak berlari dan melompat, seperti pelari dan pemain sepak bola.

Gejalanya meliputi rasa sakit di tumit dan bagian bawah kaki, terutama saat bangun dari duduk atau berjalan setelah lama duduk. Pemulihan fasciitis plantar biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga bulan.