Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |18:00 WIB
5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola
5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola, (Foto: Reuters)
A
A
A

5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola,#mce_temp_url# bisa diketahui melalui uraian singkat di artikel ini. Cedera sendiri merupakan bagian tak terhindarkan dari jenis olahraga apa pun, khususnya sepak bola.

Jenis olahraga ini penuh dengan kontak fisik dan pergerakan yang dinamis. Hal ini membuat para pemainnya rentan mengalami berbagai macam cedera.

Dari sekian banyak cedera yang dapat terjadi, ada beberapa jenis cedera yang paling ditakuti oleh para pemain sepak bola karena dampaknya yang serius, seperti mengganggu performa dan bahkan mengakhiri karir mereka.

Melansir dari Soccer Interaction, Kamis (6/6/2024), berikut ini merupakan lima cedera yang paling ditakuti oleh para pemain sepak bola.

1. Cedera hamstring: Cedera hamstring terjadi ketika otot-otot di bagian belakang paha robek atau tegang. Cedera ini sering terjadi akibat gerakan sprinting atau tendangan mendadak. Gejalanya meliputi rasa sakit yang tajam di bagian belakang paha, untuk pemulihan cedera hamstring biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan.

(5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola, Foto: Reuters)


2. Fasciitis plantar: Fasciitis plantar adalah peradangan pada jaringan ikat di telapak kaki. Ini sering terjadi pada pemain yang banyak berlari dan melompat, seperti pelari dan pemain sepak bola.

(5 Cedera yang Paling Ditakuti Pemain Sepak Bola, Foto: Freepik)

Gejalanya meliputi rasa sakit di tumit dan bagian bawah kaki, terutama saat bangun dari duduk atau berjalan setelah lama duduk. Pemulihan fasciitis plantar biasanya membutuhkan waktu beberapa minggu hingga bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/482/3174832/cedera-2u1z_large.jpg
Apa Itu Cedera Tulang Selangka Seperti Marc Márquez yang Jatuh di MotoGP Mandalika?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/487/3034574/engkel-messi-bengkak-usai-benturan-di-laga-final-copa-america-ini-cara-penanganannya-rQMLXZXQmg.jpg
Engkel Messi Bengkak Usai Benturan di Laga Final Copa America, Ini Cara Penanganannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/481/3018950/cedera-ketika-berolahraga-ini-5-teknologi-pengobatan-canggih-di-rs-yang-bisa-dicoba-MkHIioTeS6.jpg
Cedera ketika Berolahraga? Ini 5 Teknologi Pengobatan Canggih di RS yang Bisa Dicoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/483/2959935/mengenal-cedera-pergelangan-kaki-yang-membuat-kaoru-mitoma-absen-lawan-indonesia-O6V4VnmFfl.jpg
Mengenal Cedera Pergelangan Kaki yang Membuat Kaoru Mitoma Absen Lawan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/487/2808826/belajar-dari-penembakan-massal-di-serbia-ini-cara-pertolongan-pertama-untuk-korban-luka-tembak-KZSZfmk47m.JPG
Belajar dari Penembakan Massal di Serbia, Ini Cara Pertolongan Pertama untuk Korban Luka Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/487/2798662/cara-mengobati-luka-bakar-knalpot-dan-setrika-simak-di-sini-mTAxdtvwVO.JPG
Cara Mengobati Luka Bakar Knalpot dan Setrika, Simak di Sini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement