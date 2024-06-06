Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Kebun Binatang Indonesia yang Dihuni Capybara, Yuk Ketemu Mas Bro!

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |17:04 WIB
4 Kebun Binatang Indonesia yang Dihuni Capybara, Yuk Ketemu Mas Bro!
Capybara (Foto: Pexels/Marian Havenga)
A
A
A

CAPYBARA merupakan hewan pengerat lucu yang dianggap paling santai oleh warganet. Hewan ini sejatinya berasal dari Amerika Selatan dan memiliki nama latin Hydrochoerus hydrochaeris. Fisik tubuhnya terlihat seperti marmut, namun dengan ukuran tubuh  lebih besar.

Itulah makanya capybara dijuluki hewan pengerat terbesar yang masuk dalam golongan hewan mamalia. Selain dianggap sebagai hewan yang menggemaskan, siapa sangka jika hewan berjuluk Mas Bro ini juga sangat santai lantaran kerap berdampingan dengan hewan jenis apapun, termasuk predator.

Bagi Anda yang ingin melihat hewan yang satu ini, terdapat empat kebun binatang di Indonesia yang dihuni Si Mas Bro loh. Daripada penasaran yuk langsung disimak ulasannya!

1. Taman Margasatwa Ragunan
Di kebun binatang yang terletak di Jakarta Selatan dapat ditemukan hewan capybara yang tengah viral. Lebih tepatnya di Taman Margasatwa Ragunan, dekat Pintu Barat dan Pintu Timur.

Akun Instagram @ragunanzoo mengunggah video capybara dan memberi informasi bahwa para pengunjung atau wisatawan dapat bertemu di sana.

“Untuk kamu yang ingin melihat satwa capybara, bisa langsung datang ke Taman Margasatwa Ragunan, untuk lokasi peragaannya dekat dengan Pintu Barat dan Pintu Timur,” bunyi caption Taman Margasatwa Ragunan di Instagram.

Capybara

(Foto: Instagram/@capybaracamera)

Dengan tiket Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak kecil, kalian sudah dapat berkunjung ke kebun binatang ini dan bertemu 'masbro'. Lokasi Taman Margasatwa Ragunan terdapat di Jalan Harsono RM Nomor 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

2. Lembang Park and Zoo
Destinasi wisata ini dapat dikunjungi ketika kalian sedang berada di Lembang, Bandung. Lembang Park and Zoo menjadi salah satu tempat favorit wisata edukasi.

Melalui akun Instagram @lembang_parkzoo, kebun binatang ini memberitahu bahwa ada hewan capybara di sana.
“Capybara 'mas bro' ada di Lembang Park and Zoo,” tulis akun instagram Lembang Park and Zoo.

Adapun harga tiket masuk Lembang Park and Zoo pada weekday Rp50.000 dan Rp70.000 (weekend). Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Kolonel Masturi Nomor 171, Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

 

Halaman:
1 2
      
