HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Sebut Bootcamp AKI 2024 Jadi Wadah Pelaku UMKM Bangun Jaringan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |16:03 WIB
Sandiaga Sebut Bootcamp AKI 2024 Jadi Wadah Pelaku UMKM Bangun Jaringan
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

PROGRAM akselerator Bootcamp Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) 2024, merupakan rangkaian kegiatan AKI untuk penambahan ilmu dasar bisnis yang sesuai dengan bidangnya oleh para mentor profesional, telah berlangsung di 12 kota. 

Tercatat sebanyak 410 pelaku usaha kreatif sudah mendapatkan materi selama 3 hari Bootcamp di masing-masing kota, diantaranya (Bekasi, Singkawang, Blitar, Palu, Magelang, Serang, Toba, Tanjung Pinang, Ternate, Labuan Bajo, Denpasar dan Merauke). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik kegiatan Bootcamp AKI 2024. Menurutnya, program tahunan Kemenparekraf ini bertujuan untuk memberi wadah bagi pelaku ekraf untuk masuk ke dalam ekosistem, membangun jejaring sesama peserta dan mentor, dan database. 

“AKI siap menjadi wadah bagi pelaku ekraf untuk masuk ke dalam ekosistem, membangun jejaring dan database, ajang publikasi dan promosi, serta memperluas pasar," kata Sandi belum lama ini. 

Bootcamp AKI 2024

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Seperti peserta dari Pekanbaru dan owner Minda, Winda Oktriana, yang mengaku mendapat masukan berharga dari mentor Akbar Moujahid terkait fokus kepada branding agar lebih mengena di segmen ibu rumah tangga. 

Ia juga mengaku mendapat banyak inspirasi dan motivasi dari mentor Agus Pramono (Mas Mono) untuk lebih aktif mengikuti pameran agar lebih dikenal oleh calon konsumen dan calon mitra di daerah lain. 

Selain itu ada juga Eva Rivana owner Albana Food and Cake asal Gorontalo mengaku dapat manfaat langsung saat pelatihan ketika difasilitasi untuk mengurus HAKI atas produk olahan ikan tuna miliknya (krupuk, ustik ikan, nugget, krupuk kulit dan abon), serta dipandu untuk mendaftar ke e-katalog. Selain sisi teknis administrasi, Eva ternyata merasakan mendapat ilmu baru dari para mentor Bootcamp. 

 

Halaman:
1 2
      
