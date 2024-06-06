Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga: Indonesia Butuh Banyak Investasi Pariwisata Berkelanjutan

Janila Pinta , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |11:40 WIB
Sandiaga: Indonesia Butuh Banyak Investasi Pariwisata Berkelanjutan
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di sektor pariwisata yang berkelanjutan. 

Menurut Sandi, Indonesia membutuhkan investasi lebih dari USD15-20 miliar untuk mendukung pariwisata berkelanjutan.

“Kita melihat bahwa ada permintaan dari sisi pasar yang terus berkembang ke arah sustainable tourism, di mana kita perlu investasi yang begitu besar,” ungkap Sandi dalam acara International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024 yang berlangsung pada 5-6 Juni 2024 di Swissôtel PIK Avenue, Jakarta, mengutip laman Kemenparekraf.

Dijelaskannya, pariwisata berkelanjutan menginginkan hotel yang ramah lingkungan dan mengharapkan praktik pariwisata yang ramah lingkungan.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Tahun lalu 3 miliar investasi di pariwisata ini lebih banyak hampir di hotel-hotel yang konvensional, sedangkan kita ingin mengarahkannya lebih ke pariwisata hijau, pariwisata yang lebih ramah lingkungan, dan juga konsepnya regeneratif,” kata Menparekraf. 

Mantan Ketua Kadin itu menyebut, pariwisata regeneratif berfokus pada pemulihan dan regenerasi lingkungan, serta masyarakat lokal. Adapun tujuan utamanya adalah menjadikan sebuah destinasi wisata yang lebih baik dari kondisi awalnya.

“Jadi bukan berdampak negatif tetapi berdampak positif, ini kita dorong dengan dukungan semua pihak. Harapannya di ITIF 2024 ini kita akan mampu menarik lebih banyak pariwisata berbasis berkelanjutan,” kata Sandiaga. 

 

Halaman:
1 2
      
