Tegas! Shibuya Larang Turis Minum Alkohol di Tempat Umum Setahun Penuh

SEBUAH distrik di ibu kota Jepang, Tokyo sudah lama memberlakukan larangan meminum minuman beralkohol di jalan-jalan dan taman di wilayahnya. Kebijakan itu berlaku pada malam hari tepatnya mulai pukul 18.00-05.00 waktu setempat. Kini distrik bernama Shibuya tersebut sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan aturan ini selama setahun penuh.

Mengutip Japan Today, peraturan mengenai konsumsi minuman beralkohol ini sudah berlaku di Shibuya pada sejak tahun 2019 pada saat perayaan malam Halloween dan malam Tahun Baru.

Namun saat ini, pihak berwenang daerah tersebut berencana untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan lokal pada bulan Juni yang bermaksud untuk memperpanjang pembatalan menjadi setahun penuh.

Jika peraturan ini benar-benar diberlakukan, maka larangan akan berlaku mulai dari tanggal 1 Oktober 2024. Meski aturan ini berupa sebuah larangan, tetapi pembatasan ini tidak memberlakukan sanksi atau denda bagi para pelanggarnya.

Petugas polisi setempat hanya akan memberikan peringatan saat patroli kepada orang-orang, termasuk turis yang mereka dapati sedang meminum alkohol di jalan-jalan dan taman di area tersebut.