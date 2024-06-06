UN Tourism Beberkan Keuntungan Investasi Pariwisata di Indonesia dalam Forum ITIF 2024

UN TOURISM memaparkan berbagai keuntungan yang bisa diraih para investor dunia jika menanamkan investasinya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia dalam International Tourism Investment Forum (ITIF) 2024, yang diselenggarakan di Swissôtel PIK Avenue, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024.

Executive Director UN Tourism, Natalia Bayona, dalam sambutannya pada sesi 'Global and Regional Tourism Investment Trends and Opportunities' menjelskan, Indonesia memiliki ekonomi paling stabil di dunia.

Sebab, tidak hanya banyak investor yang menanamkan investasinya di Indonesia, tapi juga Indonesia turut menanamkan investasinya di berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, dan India.

“Indonesia seperti rumah kedua saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk mempromosikan Indonesia. Ini data yang kami kumpulkan secara internal dengan tim ekonomi pariwisata PBB,” kata Natalia, mengutip website Kemenparekraf.

Indonesia lanjutnya ialah negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, dan terbesar ke-4 berdasarkan jumlah penduduk.

Natalia juga menyebut, Indonesia peringkat 6 ekonomi terbesar se-Asia Tenggara. E-commerce Indonesia juga diproyeksikan melebihi 100 miliar dolar AS pada 2025. Negara ini juga telah mampu melahirkan ekosistem startup yang paling dinamis di Asia Tenggara.

“Negara ini harus merasakan bangga atas dinamisnya ekosistem startup yang Anda miliki,” kata Natalia.