3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa

KATARAK tak dipungkiri jadi salah satu masalah kesehatan yang dialami banyak orang saat bertambah tua. Katarak sendiri ialah ketika lensa mata alami atau lapisan beningnya menjadi keruh, sehingga penglihatan berkurang akibat terhalangnya cahaya yang mencapai retina, yang merupakan salah satu penyebab utama kebutaan pada orang dewasa.

Pada umumnya, katarak tak terhindarkan seiring bertambahnya usia, lantaran terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seperti paparan sinar ultraviolet, dehidrasi, diet rendah nutrisi dan antioksidan, cedera mata, diabetes, dan kondisi seperti uveitis (peradangan lapisan tengah mata) yang berperan sebagai pemicunya.

Lantas, langkah tepat apa yang harus dilakukan? Melansir dari Times of India, Rabu (5/6/2024), berikut ini merupakan tiga cara untuk memperlambat terjadinya katarak pada orang dewasa.

1. Jalani hidup sehat: Gaya hidup sehat merupakan kunci untuk memperlambat katarak. Konsumsi makanan seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein tanpa lemak. Pastikan menjaga pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk membantu meningkatkan aliran darah ke mata dan membawa oksigen juga nutrisi penting yang baik untuk kesehatan mata.