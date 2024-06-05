Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:00 WIB
3 Tips Memperlambat Katarak untuk Orang Dewasa
Tips memperlambat katarak pada orang dewasa, (Foto: Freepik)
A
A
A

KATARAK tak dipungkiri jadi salah satu masalah kesehatan yang dialami banyak orang saat bertambah tua. Katarak sendiri ialah ketika lensa mata alami atau lapisan beningnya menjadi keruh, sehingga penglihatan berkurang akibat terhalangnya cahaya yang mencapai retina, yang merupakan salah satu penyebab utama kebutaan pada orang dewasa.

Pada umumnya, katarak tak terhindarkan seiring bertambahnya usia, lantaran terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi seperti paparan sinar ultraviolet, dehidrasi, diet rendah nutrisi dan antioksidan, cedera mata, diabetes, dan kondisi seperti uveitis (peradangan lapisan tengah mata) yang berperan sebagai pemicunya.

 BACA JUGA:

Lantas, langkah tepat apa yang harus dilakukan? Melansir dari Times of India, Rabu (5/6/2024), berikut ini merupakan tiga cara untuk memperlambat terjadinya katarak pada orang dewasa.

1. Jalani hidup sehat: Gaya hidup sehat merupakan kunci untuk memperlambat katarak. Konsumsi makanan seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein tanpa lemak. Pastikan menjaga pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk membantu meningkatkan aliran darah ke mata dan membawa oksigen juga nutrisi penting yang baik untuk kesehatan mata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/487/3070984/kesehatan_mata-8NvO_large.jpg
Pria Ini Alami Dislokasi Lensa dan Katarak, Gunakan Pistol Pijat Pada Area Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/487/2981853/apakah-alkohol-bisa-menyebabkan-kebutaan-seperti-yang-dialami-kurnia-meiga-43ZINMoplZ.jpg
Apakah Alkohol Bisa Menyebabkan Kebutaan, Seperti yang Dialami Kurnia Meiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/487/2971892/duh-kornea-mata-intan-nuraini-mengelupas-2DPlmM609H.jpg
Duh! Kornea Mata Intan Nuraini Mengelupas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/487/2963974/tren-oleskan-petroleum-jelly-di-sudut-mata-cegah-mata-berair-pLrcqmGlrC.jpg
Tren Oleskan Petroleum Jelly di Sudut Mata, Cegah Mata Berair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/483/2963682/mata-merah-dan-berair-akibat-las-begini-tips-mengobatinya-M2t9MvP444.jpg
Mata Merah dan Berair Akibat Las? Begini Tips Mengobatinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/487/2954714/penggunaan-celak-pada-mata-bayi-berbahaya-ini-faktanya-2Gfjbr8A93.jpg
Penggunaan Celak Pada Mata Bayi Berbahaya? Ini Faktanya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement