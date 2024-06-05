Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Latihan Pernapasan Dapat Membantu Menurunkan Berat Badan? Ini Tekniknya

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |20:18 WIB
Apakah Latihan Pernapasan Dapat Membantu Menurunkan Berat Badan? Ini Tekniknya
Ilustrasi teknik pernapasan, (Foto: Freepik)
A
A
A

Latihan pernapasan telah lama dikenal karena kemampuannya dalam mengurangi dan meningkatkan kesehatan mental. Namun, perlu diketahui bahwa penapasan juga memiliki teknik yang dapat berperan penting dalam pengelolaan berat badan.

Pernapasan adalah proses yang sering dianggap remeh. Padahal, terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti latihan pernapasan yang disengaja dan terkontrol untuk dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk penurunan berat badan.

Selain itu, latihan pernapasan juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fungsi metabolisme, dan mengendalikan rasa lapar. Melansir dari Times Entertainment pada Rabu (5/6/2024), berikut pengaruh lain dari latihan pernapasan penurunan berat badan melalui beberapa mekanisme.

1. Mengurangi Stres

Stres memicu pelepasan kortisol, hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan penyimpanan lemak, terutama di area perut. Dengan melakukan latihan pernapasan, Anda dapat menurunkan kadar kortisol, mengurangi stres, dan penambahan berat badan yang terkait.

2. Meningkatkan Metabolisme

Teknik pernapasan yang tepat dapat meningkatkan asupan oksigen untuk metabolisme sel yang efisien. Peningkatan kadar oksigen dapat meningkatkan laju metabolisme istirahat (RMR), yang berarti tubuh Anda membakar lebih banyak kalori bahkan saat istirahat.

3. Mengontrol Rasa Lapar

Latihan pernapasan tertentu dapat membantu mengatasi rasa lapar dan mengidam. Teknik seperti pernapasan diafragma dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengendalikan keinginan untuk makan berlebihan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/483/3089755/tabel_berat_badan_ideal_untuk_wanita_menurut_kemenkes_kamu_ada_di_mana-uyjP_large.jpg
Tabel Berat Badan Ideal untuk Wanita Menurut Kemenkes, Kamu Ada di Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/481/3066447/sukses-turunkan-berat-badan-158-kg-pria-ini-malah-harus-siapkan-uang-rp3-miliar-fSTS5oRTOX.jpg
Sukses Turunkan Berat Badan 158 kg, Pria Ini Malah Harus Siapkan Uang Rp3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/611/3026460/berat_badan-kPdb_large.jpg
Menurunkan Berat Badan Pakai Sabu Seperti Virgoun, Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/612/3186837//putus_cinta-kZ4J_large.jpg
Kenapa Putus Cinta Bisa Bikin Berat Badan Turun? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173475//bariatrik-hVtg_large.jpg
 3 Jenis Prosedur Bariatrik, Operasi Potong Lambung yang Dilakukan Ibunda Tasya Kamila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/298/3170156//cuka_apel-YLBR_large.jpg
5 Keajaiban Cuka Apel, Bisa Bunuh Bakteri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement