Apakah Latihan Pernapasan Dapat Membantu Menurunkan Berat Badan? Ini Tekniknya

Latihan pernapasan telah lama dikenal karena kemampuannya dalam mengurangi dan meningkatkan kesehatan mental. Namun, perlu diketahui bahwa penapasan juga memiliki teknik yang dapat berperan penting dalam pengelolaan berat badan.

Pernapasan adalah proses yang sering dianggap remeh. Padahal, terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti latihan pernapasan yang disengaja dan terkontrol untuk dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk penurunan berat badan.

Selain itu, latihan pernapasan juga dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan fungsi metabolisme, dan mengendalikan rasa lapar. Melansir dari Times Entertainment pada Rabu (5/6/2024), berikut pengaruh lain dari latihan pernapasan penurunan berat badan melalui beberapa mekanisme.

1. Mengurangi Stres

Stres memicu pelepasan kortisol, hormon yang dapat meningkatkan nafsu makan dan meningkatkan penyimpanan lemak, terutama di area perut. Dengan melakukan latihan pernapasan, Anda dapat menurunkan kadar kortisol, mengurangi stres, dan penambahan berat badan yang terkait.

2. Meningkatkan Metabolisme

Teknik pernapasan yang tepat dapat meningkatkan asupan oksigen untuk metabolisme sel yang efisien. Peningkatan kadar oksigen dapat meningkatkan laju metabolisme istirahat (RMR), yang berarti tubuh Anda membakar lebih banyak kalori bahkan saat istirahat.

3. Mengontrol Rasa Lapar

Latihan pernapasan tertentu dapat membantu mengatasi rasa lapar dan mengidam. Teknik seperti pernapasan diafragma dapat meningkatkan rasa kenyang dan mengendalikan keinginan untuk makan berlebihan.