4 Makanan Sehat Rendah Gula Menurut Ade Rai

EMPAT Makanan Sehat Rendah Gula Menurut Ade Rai, #mce_temp_url# menarik untuk diulas dan diketahui. Makanan sehat rendah gula, tak dipungkiri merupakan salah satu kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit kronis, seperti diabetes.

Ya, bagi penderita diabetes sangat perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap harinya demi untuk menjaga gula darah tetap stabil. Namun memang, sayangnya mengonsumsi makanan manis yang mengandung tinggi gula telah menjadi kebiasaan banyak orang termasuk orang-orang dengan diabetes.

Maka dari itu, Ade Rai menyarankan empat makanan sehat rendah gula yang jika dikonsumsi tidak menyebabkan lonjakan gula darah, seperti ayam, sayur-sayuran, alpukat, dan telur. Merangkum dari berbagai sumber pada Rabu (5/6/2024), berikut empat makanan sehat rendah gula menurut Ade Rai.

1. Ayam: Salah satu sumber protein hewani dengan kandungan gula yang rendah jika dibandingkan dengan nasi. Menurut Ade Rai, makanan ini dapat mengurangi potensi terjadinya lonjakan gula darah jika dikonsumsi.

Namun, Ade Rai memperingatkan bahwa tetap harus berhati-hati, terutama dalam hal penyajian. Ayam yang disajikan dengan bumbu yang mengandung gula akan tetap menyebabkan kenaikan gula darah.

2. Sayur-sayuran : Sumber serat yang sangat baik dan memiliki kandungan gula sangat rendah. Mengonsumsi sayuran segar dapat membantu memberikan nutrisi penting dan membuat seseorang kenyang lebih lama tanpa menambah beban gula dalam tubuh.

Namun, masih banyak orang yang mengolah sayuran dengan bumbu yang mengandung gula. Hal ini dapat menyebabkan seolah-olah sayuran mengandung gula yang tinggi, padahal cara penyajiannya yang salah.