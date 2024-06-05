Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Dokter Gadungan yang Sempat Menghebohkan Indonesia

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |16:37 WIB
3 Dokter Gadungan yang Sempat Menghebohkan Indonesia
3 Dokter Gadungan yang Sempat Menghebohkan Indonesia, (Foto: Ilustrasi Freepik)
A
A
A

Tiga dokter gadungan yang sempat menghebohkan Indonesia menarik untuk diulas. Kasus-kasus penipuan, termasuk dalam dunia medis mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Salah satu jenis penipuan yang sering terjadi adalah keberadaan dokter gadungan yang menyamar sebagai profesional medis dan memberikan diagnosis hingga perawatan yang tidak tepat.

Kasus dokter gadungan telah beberapa kali menghebohkan Indonesia hingga menimbulkan kekhawatiran dan memaksa kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih tenaga medis. Tiga nama yang mencuat dalam kasus dokter gadungan di Indonesia di antaranya adalah Alwizan Aminudin, Susanto, dan Sunaryanto alias dr. Ingwy Tito Banyu.

Mereka berhasil menipu banyak orang dengan identitas palsu dan praktik medis yang tidak sah hingga menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya. Meskipun akhirnya terungkap dan dijatuhi hukuman, tindakan mereka mengingatkan kita akan pentingnya memeriksa kredensial dan latar belakang dokter sebelum menerima perawatan medis.

Melansir dari berbagai sumber pada Rabu (5/6/2024), berikut adalah tiga dokter gadungan yang sempat menghebohkan Indonesia.

1. Alwizan Aminudin

Alwizan Aminudin adalah salah satu dokter gadungan yang sempat menghebohkan Indonesia. Dia pernah menangani sembilan tim sepakbola di Indonesia dari 2013 hingga 2021. Alwizan Aminudin memalsukan ijazah kedokterannya dengan cara mengunduh ijazah dari Universitas Syiah Kuala dan mengeditnya.

Namun, identitas tersebut akhirnya terbongkar dan dia berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah dua tahun menjadi buronan. Alwizan Aminudin dijerat dengan Pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama enam tahun atau Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama empat tahun.

Sekadar informasi, sebelum menjadi dokter di sejumlah klub liga sepakbola Indonesia, Alwizan Aminudin hanya bekerja sebagai kondektur bus dan pedagang warung kelontong. Karena terhimpit masalah ekonomi, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi dokter gadungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/481/3068590/profil-doktif-yang-viral-di-tiktok-karena-bongkar-skincare-overclaim-2xy4OKOoVc.jpg
Profil DokTif yang Viral di TikTok karena Bongkar Skincare Overclaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/481/3066535/profil-dokter-djaja-surya-atmadja-ahli-forensik-dna-rscm-45OMiQuITt.jpg
Profil Dokter Djaja Surya Atmadja, Ahli Forensik DNA RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/481/3065629/profil-dokter-taufik-eko-nugroho-kaprodi-anestesiologi-undip-yang-dilaporkan-keluarga-dokter-aulia-risma-xlZPzpTxqF.jpg
Profil Dokter Taufik Eko Nugroho, Kaprodi Anestesiologi UNDIP yang Dilaporkan Keluarga Dokter Aulia Risma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064197/wamenkes-sebut-indonesia-masih-kekurangan-120-ribu-dokter-umum-LDIOdu3g77.jpg
Wamenkes Sebut Indonesia Masih Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064077/wamenkes-dante-sebut-59-persen-dokter-spesialis-terkonsentrasi-di-pulau-jawa-IQGo0P6k4k.JPG
Wamenkes Dante Sebut 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/481/3061319/prilly-latuconsina-ternyata-sempat-bercita-cita-jadi-dokter-anak-jRZ0pIEpvI.jpg
Prilly Latuconsina Ternyata Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement