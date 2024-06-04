Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Kakek Umur 80 Tahun Punya Anak Lagi, Buat Netizen Takjub

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |08:07 WIB
Viral Kakek Umur 80 Tahun Punya Anak Lagi, Buat Netizen Takjub
Viral Kakek 80 Tahun Punya Bayi. (Foto: Facebook)
VIRAL di media sosial kabar seorang kakek berusia 80 tahun punya bayi. Netizen pun ramai-ramai memberi selamat kepada kakek tersebut.

Kejadian ini ada di Malaysia. Kabar kakek berusia 80 tahun punya anak ini diketahui publik dari video yang diunggah akun X @bckupacc99.

Di unggahannya, netizen itu membagikan video seorang kakek berpeci putih tengah adzan di hadapan seorang bayi yang diduga adalah anak kandungnya yang baru lahir.

Viral Kakek 80 Tahun

"Kurnia zuriat dari Allah di usia ayahnya umur 80 tahun, (lahir pukul) 9.30 malam (waktu Malaysia) hari Jumat, 31 Mei 2024," tulis keterangan video, dikutip MNC Portal.

Video tersebut telah disaksikan lebih dari 101,6 ribu kali di X. Di unggahan lain, netizen tersebut membagikan foto kakek 80 tahun itu bersama dengan istri dan bayinya yang tengah tertidur pulas di kotak bayi.

Dari cuitan itu juga diketahui kalau istri dari sang kakek berusia 42 tahun. Masyaallah, pasangan ini patutlah bersyukur dengan hadirnya si buah hati tersebut.

"Pak cik pun nampak sehat, pastilah dia jaga makan selama ini. Orang dulu-dulu banyak petua-petua bagus. Wife pak cik muda, baru berusia 42 tahun," tulis si netizen.

