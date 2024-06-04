Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret BCL dan Tiko Aryawardhana Party Bareng

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |07:08 WIB
Potret BCL dan Tiko Aryawardhana Party Bareng
BCL-Tiko. (Foto: Instagram)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana memang kerap terlihat di club. Tidak heran, lantaran Tiko sendiri mahir nge-DJ.

Di Instagram @tikoaryawardhana bisa dilihat bersama, banyak momen suami BCL itu beraksi di depan alat DJ. Musik yang dimainkan pun berhasil bikin orang yang mendengar berjoget ria, melupakan sejenak masalah yang ada.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum beberapa momen BCL dan Tiko Aryawardhana yang asyik menikmati lagu, baik itu di lantai dansa maupun event lainnya.

Event perusahaan Tiko

BCL-Tiko

BCL pernah menjadi bintang tamu di acara kantor Tiko dan di momen itu penampilan penyanyi tersebut disorot publik. Meski begitu, Tiko sebagai suaminya tampak sangat happy bahwa BCL dapat menghibur dengan sangat total.

Potret ciuman Tiko untuk BCL ini sangat menggambarkan bagaimana pasangan ini happy satu sama lain. So romantic.

BCL temani Tiko nge-DJ

BCL-Tiko

Di Aries Party 4.0, BCL tampil sangat mencolok mata. Ia mengenakan dress hitam lengkap dengan fur-outer yang khas sekali dengan tema yang diusung yaitu kabaret.

Siapa sangka, Tiko menjadi tamu istimewa di pesta tersebut, karena Tiko berkesempatan jadi DJ. Tentu saja BCL akan menemani suaminya di momen tersebut dan foto ini pun ter-capture. Gimana menurut Anda?

Close up look!

BCL-Tiko

Masih di Aries Party 4.0, ini adalah foto mereka dari jarak dekat. Dari foto ini, kita bisa lihat bersama bagaimana BCL dan Tiko memang suka sekali dengan party. Anda juga bisa lihat gelas di tangan Tiko, kira-kira isinya apa ya?

