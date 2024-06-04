5 Potret Arina Winarto, Mantan Istri Tiko Aryawardhana yang Lapor Polisi

SUAMI Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Aryawardhana, dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan dana Rp6,9 miliar. Pelapor adalah mantan istri Tiko sendiri yaitu Arina Winarto. Dugaan penggelapan itu pun terjadi pada 2015 hingga 2021.

Kala itu Tiko Aryawardhana dan Arina Winarto mendirikan perusahaan di bidang makanan dan minuman bernama PT Arjuna Advaya Sanjaya. Perusahaan tersebut dimodali Arina Winarto selaku komisaris, Tiko sendiri bertugas sebagai direktur. Namun, setelah perusahaan berjalan beberapa tahun Arina merasa ada yang tidak beres dengan keuangan bisnisnya.

Tiko diduga menjadi penyebab masalah keuangan tersebut. Kerugian atas masalah tersebut sebesar Rp6,9 miliar. Tiko Aryawardhana pun telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan.

Di sisi lain, belum banyak publik yang tahu seperti apa potret Arina Winarto dan di artikel ini MNC Portal coba merangkum foto-fotonya yang diunggah sejumlah akun di Instagram. Berikut ulasan selengkapnya:

Arina kenakan kaftan

Di momen ini Arina terlihat menawan mengenakan kaftan mewah dengan aksen batu-batu cantik pada bagian leher. Kaftan tersebut memiliki warna pink dan abu-abu yang ternyata cocok dikenakan Arina.

Close up look!

Makeup artist langganan BCL, Bumiauw, ternyata pernah merias wajah Arina Winarto. Postingan itu masih dipajang Bumiauw di Instagram.

Dapat dilihat, wajah Arina sangat elegan dan berkharisma di sini. Layaknya wanita sukses, matanya dibuat tegas dengan tatanan rambut bergelombang.

Saat masih bersama Tiko

Foto ini memperlihatkan momen Arina kala masih bersama Tiko. Mereka kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Jika diperhatikan dengan seksama, Arina ini sepertinya bukan tipe perempuan yang suka tampil dengan makeup di setiap moment. Simple namun tetap elegan. Pretty.