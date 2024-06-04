Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cara Mendapatkan Tampilan Foxy Eye Dengan Mudah

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |19:21 WIB
Cara Mendapatkan Tampilan Foxy Eye Dengan Mudah
Soulyu Eyeliner, (Foto: Dok)
A
A
A

Sering lihat tampilan Foxy Eye? Tampilan riasan mata ini terinspirasi dari beberapa selebriti seperti Bella Hadid dan Kendall Jenner. Tren riasan mata ini menonjolkan bentuk alami mata kalian, membuatnya tampak lebih berbentuk almond dan terangkat.

Kalian bisa mendapatkan tampilan ini hanya menggunakan eyeliner lho! Berikut adalah cara untuk membantu kalian mendapatkan tampilan Foxy Eye hanya dengan eyeliner:

1. Mulai dengan Titik Kecil

Untuk mendapatkan tampilan Foxy Eye, kalian bisa memulai dengan pensil alis atau eyeliner untuk menggambar titik kecil atau garis dimana kalian ingin wing eyelinernya sampai ke area mana. Titik ini menjadi sebuah panduan untuk memastikan kedua wing simetris. Arahkan untuk membuat sayap yang sedikit memanjang ke atas ke arah ujung alis kalian, meniru penampilan mata yang terangkat.

2. Isi Tightline Mata 

Halaman:
1 2
      
