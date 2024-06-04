Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pemuda Ini Jalani Transplantasi Kornea Akibat Menggosok Mata Secara Berlebihan, Kok Bisa?

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |07:00 WIB
Pemuda Ini Jalani Transplantasi Kornea Akibat Menggosok Mata Secara Berlebihan, Kok Bisa?
Pria ini lakukan transpalntasi kornea karena sering menggosok mata. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

SEORANG pria berusia 21 tahun asal Malaysia baru-baru ini menjalani transplantasi kornea setelah menggosok matanya. Hal ini di akibatkan karena dia menggosok matanya secara berlebihan hampir sepanjang hidupnya.

Melansir dari Odditycentral pada Rabu (5/6/2024), Muhammad Zabidi telah menderita alergi sepanjang yang dia ingat. Sejak kecil, dia sering menggosok matanya sampai menjadi merah. Hal ini kemudian menjadi masalah yang serius ketika dia telah memasuki masa remajanya.

Pada usia 15 tahun, dia mulai mengalami penglihatan kabur di mata kanannya, bahkan keadaannya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Hal tersebut akhirnya membuat dia memutuskan untuk menemui dokter.

Selanjutnya, dokter mengklaim bahwa kornea matanya tergores parah karena terus-menerus menggosok mata. Akibatnya, Muhammad Zabidi membutuhkan kornea yang baru untuk mendapatkan kembali penglihatannya.

Kornea

Karena itu, pria muda tersebut baru-baru ini menjalani transplantasi korena, suatu prosedur di mana kornea yang rusak diangkat dan diganti dengan yang baru. Meskipun tidak ada rasa sakit karena dibius total, waktu pemulihannya cukup lama.

Menurut dokter yang menanganinya, Muhammad Zabidi mungkin memerlukan waktu dua bulan untuk dapat membuka mata kanannya. Namun, untuk pulih sepenuhnya membutuhkan waktu dua tahun.

Kasus pria berusia 21 tahun ini menjadi viral di negara asalnya hingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak yang terkejut karena mengetahui bahwa sesuatu yang tidak berbahaya seperti menggosok mata dapat menyebabkan transplantasi kornea.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement