Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Zaskia Adya Mecca Ngaku Cuek dengan Perawatan wajah, Mulai Keluhkan Adanya Kerutan dan Freckles

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |10:00 WIB
Zaskia Adya Mecca Ngaku Cuek dengan Perawatan wajah, Mulai Keluhkan Adanya Kerutan dan Freckles
Zaskia Adya Mecca ngaku cuek dengan perawatan wajah. (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

ARTIS cantik Zaskia Adya Mecca mengaku bahwa dirinya terbilang sangat cuek dengan perawatan kulit wajahnya. Dia hanya menjalani rangkaian skincare yang cukup sederhana yaitu cuci muka lalu memakai sun screen.

Kini, istri Hanung Bramantyo itu mulai menyadari pentingnya merawat wajah. Apalagi kini usianya sudah menginjak usia 36 tahun, sudah mulai muncul kerutan di wajah.

"Sekarang kalau ngaca kayak wah ini kerutan udah banyak banget terus kok ada freckles sudah mulai banyak. Karena kan aku turunan," tutur Zaskia Adaya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu 1 Juni 2024

Saking cueknya, perempuan yang akrab disapa Bia ini sampai-sampai ditegur oleh sang ibunda.

Zaskia Mecca

"Kata mama 'lu sih dibilangin dari dulu suruh ngerawat muka santai banget' kadang kita ngerasa kalau muka kita gak ada apa-apa ya baik-baik aja gak jerawatan juga Alhamdulillah," kata Zaskia Adya Mecca.

Untuk itu, Zaskia Adya Mecca satu tahun belakangan mulai rajin menjalani perawatan di klinik kecantikan. Tak heran kini dia didapuk sebagai brand ambassador dari klinik.

"Klinik itu cocok-cocokan ya, Alhamdulillah aku merasa nyaman banget treatment di Hayyu," tutur Zaskia Adya Mecca.

Dalam kesempatan yang sama Dokter Ratna Yuliarviana, yang juga merupakan owner dari Hayyu, memperkenalkan dua treatment terbaru, yaitu Hayyu Superior HA dan Gouri Stimulator.

"Kalau yang lain kan melembabkan, ini sekaligus mencerahkan (kulit wajah)," kata Dokter Ratna Yuliarviana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement