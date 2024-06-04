Zaskia Adya Mecca Ngaku Cuek dengan Perawatan wajah, Mulai Keluhkan Adanya Kerutan dan Freckles

ARTIS cantik Zaskia Adya Mecca mengaku bahwa dirinya terbilang sangat cuek dengan perawatan kulit wajahnya. Dia hanya menjalani rangkaian skincare yang cukup sederhana yaitu cuci muka lalu memakai sun screen.

Kini, istri Hanung Bramantyo itu mulai menyadari pentingnya merawat wajah. Apalagi kini usianya sudah menginjak usia 36 tahun, sudah mulai muncul kerutan di wajah.

BACA JUGA: Ade Rai Bongkar 7 Rahasia Sehat Latihan Beban

"Sekarang kalau ngaca kayak wah ini kerutan udah banyak banget terus kok ada freckles sudah mulai banyak. Karena kan aku turunan," tutur Zaskia Adaya Mecca di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan, Sabtu 1 Juni 2024

Saking cueknya, perempuan yang akrab disapa Bia ini sampai-sampai ditegur oleh sang ibunda.

"Kata mama 'lu sih dibilangin dari dulu suruh ngerawat muka santai banget' kadang kita ngerasa kalau muka kita gak ada apa-apa ya baik-baik aja gak jerawatan juga Alhamdulillah," kata Zaskia Adya Mecca.

Untuk itu, Zaskia Adya Mecca satu tahun belakangan mulai rajin menjalani perawatan di klinik kecantikan. Tak heran kini dia didapuk sebagai brand ambassador dari klinik.

"Klinik itu cocok-cocokan ya, Alhamdulillah aku merasa nyaman banget treatment di Hayyu," tutur Zaskia Adya Mecca.

Dalam kesempatan yang sama Dokter Ratna Yuliarviana, yang juga merupakan owner dari Hayyu, memperkenalkan dua treatment terbaru, yaitu Hayyu Superior HA dan Gouri Stimulator.

"Kalau yang lain kan melembabkan, ini sekaligus mencerahkan (kulit wajah)," kata Dokter Ratna Yuliarviana.