Tips Jaga Kesehatan Tubuh ala Comatra, Rahasia Tampil Optimal di Atas Panggung

DALAM dunia musik yang penuh dengan kesibukan, menjaga kesehatan tubuh menjadi sangat krusial untuk memastikan performa optimal di atas panggung. Comatra, salah satu penyanyi yang berkarier di industri ini, sangat menyadari pentingnya menjaga kesehatan tubuh di tengah padatnya jadwal dan aktivitasnya.

Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Cianjur ini mengakui perlunya menjaga kesehatan tubuh, terutama untuk mendukung pernapasannya. Kini, dia mulai belajar untuk mengonsumsi makanan sehat yang dapat membantu menjaga kualitas pernapasan di tengah tuntutan pekerjaannya sebagai seorang penyanyi.

BACA JUGA: Ade Rai Bongkar 7 Rahasia Sehat Latihan Beban

Hal ini di lakukan karena dia telah merasakan dampak negatif dari kurangnya aktivitas fisik secara langsung seperti olahraga. Dengan mengonsumsi makanan sehat, dia berusaha untuk menyeimbangkan kekurangan tersebut dan menjaga kesehatan tubuh untuk pernapasannya yang sangat diperlukan dalam pekerjaannya sebagai penyanyi.

“Penting banget sih, apalagi kalau kita punya kerjaan sehari-hari itu ya lebih lebih perlulah ya, karena kita harus cari uang ini itu apalagi kayak aku penyanyi perlu banget kita bergerak karena buat pernafasan dan aku ngerasain sendiri sebagai orang yang tidak pernah olahraga itu banyak minusnya, banyak merasakan kurangnya lah gitu,” kata Comatra dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Rabu, 3 Juni 2024.

“Dari sinilah aku sudah mulai belajar dari sekarang makan sehat, agak ya lebih banyak exercise lah sedikit-sedikit karena penting banget ternyata buat pernapasan aku di kekerjaan aku sebagai penyanyi kayak gitu,” katanya.

Ketika ditanya tentang makanan sehat apa yang dia konsumsi, penyanyi asal Cianjur ini menjelaskan bahwa dia lebih banyak mengonsumsi sayur-sayuran. Namun, tidak semua jenis sayuran yang dia konsumsi, tetapi hanya beberapa jenis saja yang dia sukai.

Selain sayuran, dia juga mengonsumsi buah-buahan sebagai tambahan untuk memenuhi prinsip empat sehat lima sempurnanya. Hal ini dia lakukan untuk menjaga kesehatan kulitnya yang menurutnya kurang bagus.

"Kalau aku sih yang simpel aja. Aku suka sayur-sayuran, tapi memang enggak semua sayuran, beberapa aja yang bisa aku makan. Buah paling tambahan, kaya biasa aja sih empat sehat lima sempurna. Cuman aku banyakin di sayur karena buat kulit aku enggak bagus, jadi aku banyakin sayur-sayuran sekarang ini," katanya.